Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Azerbeidzjan

Het Formule 1-spektakel gaat over precies een week weer van start in Bakoe. De Grand Prix van Azerbeidzjan staat namelijk op het programma en dat betekent dat het tijd is voor ronde zeventien van het wereldkampioenschap Formule 1.

In Monza was het een feestje voor iedereen die Ferrari een warm hart toedraagt, want Charles Leclerc wist voor zijn eigen Tifosi naar de overwinning te rijden. Een ietwat chagrijnige Oscar Piastri kwam als tweede over de streep en kwam iets meer dan twee seconden tekort op de overwinnaar, met een pitstop extra. Teamgenoot Lando Norris kende misschien wel de zuurste dag. De Brit vertrok vanaf pole position, maar wist het wederom niet om te zetten in een zege. Daarnaast zijn er enkele punten gepakt op Max Verstappen, die als zesde over de streep kwam.

Artikel gaat verder onder video

Baku City Circuit

De koningsklasse reisde voor het eerst af naar Bakoe in 2016, destijds stond de race als de Grand Prix van Europa op de kalender. Het Baku City Circuit is speciaal voor de Formule 1 uit de grond gestampt. Het circuit heeft een lengte van 6.003 kilometer en aankomende zondag worden er 51 ronden verreden. Charles Leclerc heeft nog altijd het (race)ronderecord op zijn naam staan met een 1:43.009 die hij in 2019 op het bord zette. Er zijn twee DRS-zones, waarvan de grootste inhaalmogelijkheid is op het rechte stuk.

Weersverwachting Grand Prix van Azerbeidzjan

Het 'weekend' wordt op donderdag afgetrapt met de mediadag in Bakoe. Dat zal gebeuren onder een temperatuur van 29 graden Celsius. Op de vrijdag gaan we voor het eerst dat weekend de coureurs in actie zien en dat gebeurt wederom onder een zonnetje, waardoor het kwik naar 28 graden Celsius stijgt. Windkracht vier hangt dan echter wel in de lucht en de hedendaagse bolides zijn toch wel gevoelig voor windvlagen. Op zaterdag en zondag wordt er een temperatuur van 27 graden Celsius verwacht en de kans op wat neerslag is welgeteld nul procent.

De teams kunnen lekker nazomeren in Azerbeidzjan komend weekend🇦🇿 pic.twitter.com/ysahcXC1ES — GPFans NL (@GPFansNL) September 7, 2024

Coureursklassement

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap met 303 punten, maar Norris heeft er inmiddels 241 achter zijn naam staan. De derde plek is voor Charles Leclerc die 217 punten achter zijn naam heeft staan en Oscar Piastri heeft op P4 197 punten verzameld. Carlos Sainz sluit de top vijf af met 184 punten.

Constructeursklassement

Red Bull Racing heeft met 446 verzamelde punten nog altijd de constructeurstitel in handen, maar McLaren staat er nog maar 8 punten achter. Ferrari is het derde team met 407 punten en Mercedes heeft voorlopig 292 punten verzameld. Kick Sauber is de hekkensluiter en heeft als enige team nog geen enkel puntje weten te pakken.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 446 punten 2. McLaren 438 punten 3. Ferrari 407 punten 4. Mercedes 292 punten 5. Aston Martin 74 punten 6. RB 34 punten 7. Haas 28 punten 8. Alpine 13 punten 9. Williams 6 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Het raceweekend in Bakoe wordt op vrijdag 13 september om 11:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 15:00 uur gaat het licht vervolgens op groen voor VT2. Zaterdag om 10:30 uur krijgen de teams het laatste uurtje om de afstelling correct te krijgen, want om 14:00 uur vindt de kwalificatie plaats. Zondag 15 september om 13:00 uur is het tijd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Vrijdag 13 september

11:30 uur: eerste vrije training

15:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 14 september

10:30 uur: derde vrije training

14:00 uur: kwalificatie

Zondag 15 september

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

Gerelateerd