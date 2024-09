Yuki Tsunoda hoopt al een tijdje de teamgenoot te worden van Max Verstappen bij het Red Bull F1-team. De energiedrankfabrikant koos er tijdens de zomerstop echter voor gekozen om Sergio Pérez te behouden. Wat heeft de toekomst nu nog voor de 24-jarige uit Sagamihara in petto?

Tsunoda is alweer bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1 en heeft altijd voor het zusterteam van Red Bull gereden, eerst onder Scuderia AlphaTauri en sinds dit jaar onder VCARB. Toenmalig ploegmaat Pierre Gasly veel meer punten, maar de Fransman had ook een veel meer ervaring. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko was ondertussen geen fan van de agressieve buien van Tsunoda via de boardradio, iets waar hij aan moest werken van het team. Sinds hij rustig achter het stuur zit, en Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Liam Lawson naast zich heeft moeten dulden, heeft hij een goede indruk gemaakt in de F1-paddock. Toch lijkt Red Bull niet te overwegen Tsunoda naast Max Verstappen te zetten. Hij wordt getipt om naar Aston Martin te gaan, wanneer Honda daar vanaf 2026 de motorleverancier wordt. De Japanse autogigant steunt Tsunoda sinds 2016.

Weg bij VCARB

"Mijn prioriteit is een stoeltje bij Red Bull", zo wond Tsunoda er geen doekjes omheen bij de Beyond The Grid-podcast. "Ik heb daar al sinds mijn debuut in de Formule 1 willen racen. Ze hebben een van de snelste auto's op de grid. Ik wil met die auto kunnen rijden om mijn potentie te laten zien." De Japanner zou genoegen nemen met doorgaan bij VCARB, maar dan zit er één voorwaarde aan. "Ik wil ook gewoon consistent in de top vijf kunnen finishen. Als VCARB dat binnenkort voor elkaar kan krijgen - en we zijn heel hard aan het groeien - dan zal ik loyaal blijven aan mijn team en dan hoef ik daar niet weg." Tsunoda waarschuwt het team uit Faenza: "Echter, als een ander team met een aanbod komt en het plaatje klopt, dan heb ik geen reden om geen afscheid te nemen".

