Yuki Tsunoda was ontzettend gefrustreerd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië. Hij moest al na Q1 vanaf de zijlijn toekijken. De Japanner legt uit waar de problemen momenteel liggen voor VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing.

VCARB krijgt het door het gedurende dit jaar steeds maar moeilijker. De uitdaging om punten te pakken in de Formule 1 wordt alsmaar groter voor Tsunoda en Daniel Ricciardo. De teller stond voor de eerstgenoemde op 19 na de eerste helft van het tot nu toe verreden seizoen, maar sindsdien zijn er maar 3 puntjes bijgekomen. Haas en Alpine hebben flinke vooruitgang geboekt om zo punten van VCARB af te snoepen. Het is niet alleen Red Bull Racing dat in de problemen zit met de balans van de RB20, maar ook bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant gaat het niet van een leien dakje.

In de sim en op papier komen niet overeen

Tsunoda zal de race op het Autodromo Nazionale Monza vandaag vanaf de zestiende positie moeten aanvangen. "Dit is gewoon belachelijk. Het is zo moeilijk om te besturen. Het is echt belachelijk," schreeuwde de 24-jarige uit Sagamihara over de boardradio. Vervolgens was hij tegenover de aanwezige media een beetje afgekoeld en hij kon precies uitleggen waar de problemen liggen bij VCARB. "De upgrades moet je op de baan uitproberen om te zien hoe die zich gedragen. Maar ze gedragen zich compleet anders vergeleken met op de simulator. Op papier zou het moeten werken. Als je naar de cijfers kijkt, dan zou ik betere rondetijden moeten kunnen rijden."

Punten pakken zal in Italië vandaag zal een pittige taak worden. "In de vrije trainingen zaten we er ver vanaf, en sessie na sessie dichtten we het gat richting het middenveld, maar helaas is dat nog steeds niet genoeg," vervolgde Tsunoda. "Ik ben gefrustreerd, want er zijn een aantal dingen onduidelijk, en we moeten begrijpen wat er gebeurt, aangezien de auto dit gehele weekend niet makkelijk te besturen is geweest."

