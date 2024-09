Voor Carlos Sainz was het maximaal haalbare een vijfde startpositie. De Spanjaard was tijdens de kwalificatie erg rap, maar gaf achteraf bij Sky Sports F1 aan dat hij in zijn laatste run een mug in zijn oog had. Mede daarom, maar ook door de weersomstandigheden, zat er geen tijdsverbetering meer in.

Ferrari wil een goed figuur slaan in Italië voor de eigen Tifosi, maar wist met Charles Leclerc een vierde startplek als beste resultaat over de streep te trekken. Het hele weekend leek de Scuderia al erg snel, maar uiteindelijk zijn de McLarens en George Russell een maatje te groot. Een podiumplek moet met een beetje geluk wel op zondag haalbaar zijn.

Pole zat er misschien wel in

Sainz liep wat verdwaasd rond in het vierkantje en kreeg de vraag of de warmte hem misschien niet goed deed. "Nee, ik had een mug in mijn oog zitten. Ik reed die hele ronde [in Q3] met één oog open, ik had er best wat last van, vandaar dat je me nu zo ziet." Wat betreft het behalen van de vijfde startplek, legt Sainz uit: "We zitten allemaal binnen één tiende van een seconde, of dat nu voor mij is, of achter me. Ik had een paarse eerste sector en ik dacht dat de pole position er wel in zat."

In Q3 om onverklaarbare wijze tijd verloren

Bij Red Bull was het verschil tussen Q2 en Q3 erg groot en ook Sainz wijst naar een onverklaarbaar verschil: "In Q3 en ik weet niet precies waarom, zat er een hele vreemde verandering in de balans. We hadden ineens heel veel last van onderstuur in de medium, maar ook de hogesnelheidsbochten. Het rondje liep van ons weg en dat kwam door de voorbanden. Dat was jammer, want ik was eigenlijk best tevreden over de wagen en om te vechten voor pole."

Weersomstandigheden

De Spanjaard vertelt dat er wat wolken voor de zon kwamen in dat desbetreffende rondje en dat de SF-24 daar erg gevoelig voor is. "Ik weet niet hoe het zit met de anderen, maar onze auto is daar gevoelig voor. Het gaat erom dat je alle details tackelt en er zit echt nog wel een tiende in de details en je bent ingehaald door drie à vier auto's op een halve tiende", aldus Sainz.

