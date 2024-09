Nieuwe beelden 'foefje' McLaren, Extra test RB20 werpt zijn vruchten af | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er wordt dit weekend niet geracet, maar desondanks is er op woensdag toch weer een heleboel nieuws uit de Formule 1-wereld gekomen. Zo zijn de beelden te zien waarop de voorvleugel van McLaren wel erg ver lijkt door te buigen. Liam Lawson heeft de nodige meters gemaakt in de RB20 en het team kan goed nieuws melden en de FIA onthult dat het in 2024 niets tegen teams gaat doen die flexibele voorvleugels gebruiken. Dit is de GPFans Recap van woensdag 4 september.

Horner zoekt naar oorzaak van terugval RB20: "Misschien zijn we iets te complex geworden"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de ontwikkeling van de RB20 niet alleen de verkeerde kant op gegaan, ook is de wagen misschien wat te complex geworden. "Zodra je de achterkant stabieler maakt, doe je dat door een compromis te sluiten aan de voorkant. Dan eindig je met onderstuur en dat zorgt ervoor dat je je banden op die manier verslijt", opent de teambaas van Red Bull Racing. De uitleg lezen waarom de RB20 misschien wel te complex is? Klik hier!

Marko onzeker over toekomst Verstappen bij Red Bull na 2025

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, denkt dat de voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap bij de coureurs nog niet voldoende is om Lando Norris echt uit te sluiten. Verder gaat Marko bij OE24 ook in op de toekomst van Verstappen bij Red Bull na 2025. Lezen wat Marko voorspelt voor de toekomst van de drievoudig wereldkampioen? Klik hier!

Extra Red Bull-test met Lawson werpt zijn vruchten af: "We hebben doorslaggevende bevindingen gedaan"

Liam Lawson is na de F1 Grand Prix van Italië gaan testen voor Red Bull Racing. Helmut Marko laat weten dat het team waar Max Verstappen voor uitkomt, al dingen heeft gevonden die mogelijk de balans van de RB20-bolide gaan verbeteren, maar waarschuwt ook dat het de komende races nog niet te zien zal zijn. Lezen wat het team van Red Bull Racing precies heeft gevonden? Klik hier!

Nieuwe beelden onthullen 'foefje' McLaren: voorvleugel 'flext' meer dan die van Red Bull

De zogeheten flexiwings zijn het onderwerp van gesprek geworden in de F1-paddock. Ferrari en Red Bull uitten hun zorgen over het competitieve voordeel dat McLaren en Mercedes met hun ontwerp lijken te hebben, maar de FIA gaat niet ingrijpen. Nieuwe beelden onthullen nu dat de voorvleugel van de twee laatstgenoemde teams inderdaad veel verder buigen. De beelden van de voorvleugels bekijken? Klik hier!

Slater wijst naar Newey: "Dat heeft hem verleid om bij Aston Martin te tekenen"

Volgens Craig Slater, heeft Adrian Newey voor Aston Martin gekozen en ging het de ontwerper van Red Bull Racing niet alleen om de centjes. Lawrence Stroll heeft er alles aan gedaan om Newey binnen te halen en de aankondiging wordt volgende week verwacht. Slater heeft begrepen dat er specifieke redenen zijn waarom Newey voor Aston Martin kiest, boven Ferrari en Williams. Lezen waarom Newey, naar verluidt, zijn krabbel onder een contract heeft gezet bij Aston Martin? Klik hier!

FIA geeft overtreders flexi-wings vrij spel in 2024: 'We reageren pas in 2025, als dat nodig is'

De directeur van de eenzitters bij de FIA, Nikolas Tombazis, legt bij Auto Motor und Sport uit dat mocht een team zich schuldig maken aan flexibele voorvleugels, dan gaat het orgaan pas in 2025 ingrijpen. Lezen waarom de FIA pas volgend jaar ingrijpt bij buigende voorvleugels? Klik hier!

