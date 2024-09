Nieuwe beelden onthullen 'foefje' McLaren: voorvleugel 'flext' meer dan die van Red Bull

De zogeheten flexiwings zijn het onderwerp van gesprek geworden in de F1-paddock. Ferrari en Red Bull uitten hun zorgen over het competitieve voordeel dat McLaren en Mercedes met hun ontwerp lijken te hebben, maar de FIA gaat niet ingrijpen. Nieuwe beelden onthullen nu dat de voorvleugel van de twee laatstgenoemde teams inderdaad veel verder buigen.

Flexibele voorvleugels kunnen in de Formule 1 zorgen voor meer aerodynamische efficiëntie en dus snellere rondetijden. Op de rechte stukken klappen ze als het ware naar achteren door de druk van de lucht om de auto gestroomlijnder te maken wat resulteert in een hogere topsnelheid. In de bochten staat de vleugel weer wat meer rechtop en produceert dus meer downforce. Red Bull-teambaas Christian Horner liet tijdens de Grand Prix van Italië weten dat zijn rivalen zich in een grijs gebied bevinden. "Uiteraard doorstaan [McLaren en Mercedes] hun tests, maar je moet ook kijken naar de bewoording van de reglementen. Als je terugkijkt naar 2021, zeker rond de tijd van Bakoe, toen was er een verandering in de reglementen omtrent de voorvleugel. Ook al doorstonden onze vleugels de test, ze maakten alsnog gebruik van de luchtelasticiteit. Het is een kwestie voor de FIA."

FIA komt met verklaring

De FIA hoorde de klachten van het team van Max Verstappen en bracht afgelopen dinsdag een statement uit. "De FIA doet bij ieder evenement onderzoek naar de voorvleugels door middel van verschillende controles met betrekking tot de relevante technische reglementen. Alle voorvleugels voldoen momenteel aan de regelgeving van 2024", concludeerde de internationale autosportbond. "Sinds de Grand Prix van België heeft de FIA extra data verzameld tijdens de VT1- en VT2-sessies om het dynamische gedrag te beoordelen met behulp van een camera, die door de FIA zijn voorgeschreven en die delen van de voorvleugel vastleggen die niet zichtbaar zijn op de officiële beelden van FOM [Formula One Management]." Dit onderzoek zal tot en met in ieder geval Singapore doorgaan. De FIA liet verder weten geen plannen te hebben om op de korte termijn in te grijpen, omdat iedereen zich aan de regels houdt, maar waarschuwt wel dat het met nieuwe tests zal komen, als er weer verdenkingen van onregelmatigheden zijn.

Camerabeelden

Niemand heeft toegang tot de beelden die de FIA schiet, maar natuurlijk kunnen we via F1 TV wel de onboardbeelden van alle coureurs bekijken. Vanuit het camerapunt op de neus achter de voorvleugel is het flexen van het onderdeel goed te zien. Als je de beelden van de McLaren en Mercedes naast die van de Ferrari en de Red Bull legt en het allemaal vergelijkt, dan is duidelijk te zien dat de voorvleugel bij McLaren evenals bij Mercedes veel meer buigt dan bij Ferrari en Red Bull. De flex mag volgens de technische reglementen niet meer dan 15 millimeter zijn en volgens de FIA zitten McLaren en Mercedes nog binnen deze anderhalve centimeter. Bekijk de beelden hier.

Horner waarschuwde de FIA dat als de voorvleugels van McLaren en Mercedes legaal werden verklaard, dat "wij dan mee moeten doen". Het is afwachten of Red Bull binnenkort ook met flexiwings gaat komen.

