Aston Martin na Bahrein 300 miljoen meer waard, Verstappen niet blij met FIA-experiment | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 maart 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Fernando Alonso zijn team met de podiumplek in Bahrein een enorme dienst heeft bewezen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaart de opmars van Aston Martin en het bandenexperiment van de FIA valt niet in goede aarde bij Max Verstappen. Daarnaast legt Lewis Hamilton uit dat hij nog altijd op jacht is naar de achtste wereldtitel. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen 'vervloekt' in Bahrein, Hamilton ziet statistiek verloren gaan | Feiten en statistieken GP Bahrein

Het Formule 1-seizoen van 2023 is afgelopen weekend afgetrapt in Bahrein. Max Verstappen schreef op zeer dominante wijze de eerste overwinning van het jaar op zijn naam, terwijl Fernando Alonso hoge ogen gooide met zijn derde plaats. We zetten alle feiten en statistieken van het raceweekend op een rijtje. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso laat marktwaarde Aston Martin met 300 miljoen stijgen na podiumplaats

Aston Martin heeft flink in de buidel moeten tasten om Fernando Alonso over te laten komen vanuit Alpine, maar de Spanjaard heeft zijn riante salarisstrookje al na één race dubbel en dwars terugverdiend voor het team. Hele artikel lezen? Klik hier

Lewis Hamilton

Hamilton gaat door in de Formule 1 tot hij zijn achtste wereldtitel heeft

Lewis Hamilton zegt door te zullen gaan in de Formule 1 tot hij zijn achtste wereldtitel binnen heeft. Ondanks de geruchten die recent de ronde doen rondom de Mercedes-coureur, lijkt er geen sprake van een gebrek aan motivatie. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen niet blij met nieuw experiment FIA tijdens kwalificatie: "Voor de show"

Max Verstappen is totaal niet blij met het format dat de FIA samen met Pirelli eind mei voor het eerst wil gaan testen tijdens de kwalificatie in Imola. De Nederlander denkt dat dit nieuwe format vooral 'voor de show' is. Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff verklaart opkomst Aston Martin: 'Red Bull-man maakte hun auto 2 seconden sneller'

Aston Martin heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt, zo bleek tijdens de Grand Prix van Bahrein - waarin Fernando Alonso het podium wist te bestijgen. Hoe kan het klantenteam van Mercedes boven de fabrikant zelf finishen? Toto Wolff heeft wel een idee. Hele artikel lezen? Klik hier