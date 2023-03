Verstappen 'vervloekt' in Bahrein, Hamilton ziet statistiek verloren gaan | Feiten en statistieken GP Bahrein

Sundaram Ramaswami & Jan Bolscher

Dinsdag 7 maart 2023 15:49

Het Formule 1-seizoen van 2023 is afgelopen weekend afgetrapt in Bahrein. Max Verstappen schreef op zeer dominante wijze de eerste overwinning van het jaar op zijn naam, terwijl Fernando Alonso hoge ogen gooide met zijn derde plaats. We zetten alle feiten en statistieken van het raceweekend op een rijtje.

De openingsdans van het nieuwe jaar in de koningklasse bevestigde wat veel teams al een beetje vreesden: Red Bull Racing heeft met de RB19 een zeer competitieve wagen in handen. Verstappen kwam met een voorsprong van 11,9 seconden op teammaat Sergio Pérez als eerste over de streep. Dit terwijl de nummer drie, Fernando Alonso in de Aston Martin, pas 38,6 seconden later binnenkwam. De tweevoudig wereldkampioen vertelde na afloop van de race nog niet tevreden te zijn over de RB19 en dat het qua snelheid alleen nog maar beter zal worden. Het resulteerde in een aantal pikante uitspraken van onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff en George Russell. Zij denken beiden dat de Oostenrijkse formatie zomaar eens alle 23 races kan gaan winnen dit jaar.

Verstappen en Pérez bezorgen Red Bull Racing een primeur

De overwinning van Verstappen in Bahrein was alweer de 36ste uit zijn Formule 1-carrière, maar het was slechts de eerste keer dat hij de openingsrace van een seizoen won. Het was ook meteen zijn eerste overwinning in Bahrein én de eerste keer dat Red Bull Racing het seizoen heeft afgetrapt met een één-tweetje. Het Bahrain International Circuit is het 22ste circuit waarop Verstappen een Grand Prix heeft gewonnen, waarmee hij op een gedeelde derde plaats staat met Alain Prost wat betreft overwinningen op verschillende circuits. Alleen Michael Schumacher (23) en Lewis Hamilton (31) staan boven de Nederlander. Tot slot was de Grand Prix van Bahrein voor Red Bull Racing de eerste keer sinds Abu Dhabi 2013 dat een volledige eerste startrij voor het team werd omgezet in een één-tweetje.

Is Verstappen vervloekt?

Het succesvolle weekend van Verstappen zou echter zomaar eens een slecht teken kunnen zijn. Ten minste, voor wie een beetje bijgelovig is. Sinds 2016 is het namelijk al zo dat de winnaar van de openingsrace aan het eind van het jaar naast de wereldtitel grijpt. Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Hamilton, en Charles Leclerc zijn allemaal al ten prooi gevallen aan deze 'vloek'. Een voordeel in het teken van de Limburger is dan wel weer dat hij in de voetsporen van Nico Rosberg is getreden - de laatste coureur die een overwinning in de openingsrace wist om te zetten in een wereldtitel - door zowel de laatste race van het afgelopen seizoen als de eerste race van het nieuwe seizoen te winnen. Rosberg deed dit als eerste door de laatste race van 2015 en de eerste race van 2016 te winnen: het jaar waarin hij Hamilton versloeg en er met de wereldtitel vandoor ging.

DNF Ferrari

En dat is niet het enige goede voorteken voor Verstappen uit het jaar 2016. De uitvalbeurt van Leclerc afgelopen zondag na veertig ronden vanwege een motorisch probleem, was de eerste keer sinds dat jaar dat er een Ferrari-coureur uitviel tijdens de openingsrace van een seizoen.

Indrukwekkende statistiek Hamilton en Mercedes ten einde

Hamilton moest afgelopen seizoen al lijdzaam toezien hoe zijn 'minimaal één overwinning per seizoen sinds zijn Formule 1-debuut-statistiek' in rook opging, maar ook in Bahrein ging een indrukwekkend feit verloren. Met zijn vijfde plaats is er een einde gekomen aan zijn negen achtereenvolgende podiumplaatsen op het Bahrain International Circuit, terwijl Mercedes voor het eerst sinds het hybride-tijdperk in 2014 haar intrede maakte, niet op het podium stond in de openingsrace.

Alonso nadert honderd podiumplaatsen

Alonso scoorde in Bahrein de 99ste podiumplaats van zijn Formule 1-carrière door als derde over de streep te komen tijdens zijn debuut voor Aston Martin. Het was inmiddels 24 races geleden dat de Spanjaard tot de top drie behoorde, de op één na langste droogte uit zijn loopbaan. De langste periode voor Alonso zonder champagne waren de 146 races tussen de Grand Prix van Hongarije in 2015 en de race in Qatar in 2021. Met nog één podiumplaats voegt hij zich bij 'de club van honderd', waar Kimi Räikkönen, Prost, Sebastian Vettel, Schumacher en Hamilton inmiddels al onderdeel van zijn.

Met een leeftijd van 41 jaar en zeven maanden is Alonso de oudste coureur op het podium sinds de Grand Prix van Europa in 2012. Dat jaar kwam zevenvoudig wereldkampioen Schumacher met een leeftijd van ruim 43 jaar als derde over de streep. Alonso stond in 2003 - negentien jaar en elf maanden geleden - voor het eerst op het podium in Maleisië. Alleen Schumacher heeft een langere looptijd zitten tussen zijn eerste en laatste podium: twintig jaar en drie maanden. Het was voor Alonso ook de derde keer dat hij als één van de eerste drie over de streep kwam tijdens zijn debuut voor een team. In 2007 deed hij dit bij McLaren en in 2010 bij Ferrari. Hij staat momenteel voor het eerst sinds de Grand Prix van Monaco in 2014 in de top drie van het coureurskampioenschap.

Zhou schrijft geschiedenis

Het extra WK-punt voor de snelste raceronde werd afgelopen zondag niet uitgedeeld. Zhou Guanyu schreef deze op zijn naam, maar kwam als zestiende over de streep waar een finish in de top tien een vereiste is voor deze bonus. Het was voor Zhou echter de tweede keer in zijn Formule 1-carrière dat hij de snelste raceronde op zijn naam schreef, een bescheiden aantal wat hem wat dat betreft de meest succesvolle Aziatische Formule 1-coureur ooit maakt.

Sterk debuut Sargeant

De verwachtingen rondom het Formule 1-debuut van Logan Sargeant bij Williams waren niet per se hooggespannen, maar de 22-jarige Amerikaan maakte indruk met zijn performance. Door als twaalfde over de streep te komen boekte hij het beste resultaat voor een Amerikaanse debutant sinds Sanny Sllivian in 1983 als elfde over de streep kwam in Brazilië. De tiende plaats van teammaat Alexander Albon betekende de eerste punten in een openingsrace voor Williams sinds 2017.

Nachtmerrie voor McLaren

Het raceweekend in Bahrein liep voor McLaren uit op een nachtmerrie met een nulpunten-resultaat. Oscar Piastri werd de eerste Australische coureur die uitviel tijdens zijn debuutrace sinds David Brabham in 1990. Teammaat Lando Norris moest ondertussen zes keer naar binnen tijdens de race voor een pitstop, en boekte met de zeventiende stek één van de slechtste resultaten uit zijn carrière.