Jan Bolscher

Dinsdag 7 maart 2023 12:09 - Laatste update: 12:26

Aston Martin heeft flink in de buidel moeten tasten om Fernando Alonso over te laten komen vanuit Alpine, maar de Spanjaard heeft zijn riante salarisstrookje al na één race dubbel en dwars terugverdiend voor het team.

Het team van Aston Martin is op dit moment de grote verrassing van het seizoen. De Britse formatie maakte tijdens de testdagen al indruk met de performance van de AMR23, maar tijdens het raceweekend in Bahrein bleek dat men inderdaad het gevecht aan kan gaan met Ferrari en Mercedes. Alonso kwalificeerde zich als vijfde voor de openingsrace van het 2023-seizoen, verloor twee plekken bij de start en kwam uiteindelijk als derde over de streep door onder andere op de baan aan Lewis Hamilton en Carlos Sainz voorbij te gaan. Ook profiteerde hij van de uitvalbeurt van Charles Leclerc. Teammaat Lance Stroll werd zesde. Een knappe prestatie gezien zijn polsblessure.

Marktwaarde Aston Martin

De formatie van Lawrence Stroll had op zondag dus alle reden voor een feestje, maar ook op maandag liep men waarschijnlijk de polonaise. Tegen het einde van maandagmiddag was de aandelenkoers van Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC met ongeveer 15 procent gestegen op de FTSE 250. Waar de openingskoers 240 GBX was, was dit enkele uren later 276,10 GBX. Op moment van schrijven staat de teller op 297,40 GBX. Deze stijging voegde maar liefst 300 miljoen Britse pond toe aan de marktwaarde van het bedrijf. De FTSE250 is een naar kapitalisatie gewogen index die bestaat uit de 101e tot 350e grootste bedrijven die zijn genoteerd aan de London Stock Exchange.

Goede investering

Afgelopen zomer deden geruchten de ronde dat Aston Martin ongeveer 16 miljoen Britse pond per jaar zou betalen om de tweevoudig wereldkampioen los te weken bij de concurrentie uit Frankrijk. Tot op heden lijkt dat - wederom - een zeer goede investering van Stroll. Aston Martin staat na één race met 23 WK-punten op de tweede stek in het constructeurskampioenschap. Afgelopen seizoen eindigde het team als zevende en werden er over 22 races 55 WK-punten gescoord.