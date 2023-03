Jan Bolscher

Dinsdag 7 maart 2023 10:49 - Laatste update: 12:31

Lewis Hamilton zegt door te zullen gaan in de Formule 1 tot hij zijn achtste wereldtitel binnen heeft. Ondanks de geruchten die recent de ronde doen rondom de Mercedes-coureur, lijkt er geen sprake van een gebrek aan motivatie.

Hamilton lijkt te zijn begonnen aan zijn tweede opeenvolgende seizoen in de Formule 1 bij Mercedes waarin hij over een auto beschikt waarmee hij niet om overwinningen kan vechten. De W14 kan op dit moment - net als zijn voorganger - niet meekomen met Red Bull Racing en Ferrari. Tijdens de openingsrace in Bahrein moest de zevenvoudig wereldkampioen tekenen voor de vijfde plaats, waarbij hij het zelfs moest afleggen tegen de Aston Martin van Fernando Alonso - een klantenteam van Mercedes.

Geruchtenstroom rondom Hamilton

Zoals wel vaker in de wereld van de Formule 1, zorgt de misère van Mercedes voor een geruchtenstroom van formaat over de toekomst van Hamilton. Zo zou hij de onderhandelingen met het team over het verlengen van zijn contract dat tot en met het eind van dit seizoen loopt aan het uitstellen zijn, omdat hij eerst wil afwachten of de Duitse fabrikant haar problemen te boven komt. Er doen echter ook verhalen de ronde dat het juist Mercedes is dat de boot afhoudt, omdat men zich eerst wil focussen op het verbeteren van de performance.

Achtste wereldtitel

Hoe het precies zit zal de tijd uitwijzen, maar ondertussen stelt Hamilton in ieder geval zijn miljoenen fans gerust: hij gaat door in de Formule 1 tot hij zijn recordbrekende achtste wereldtitel binnen heeft. Dat vertelt hij in een video van Sky Sports waar hij aan een leugendetectortest wordt onderworpen en een aantal interessante onthullingen doet. Zo vertelt Hamilton dat Valtteri Bottas zijn favoriete teammaat tot nu toe was, dat hij zichzelf regelmatig opzoekt op het internet en dat de Formule 1 hem voorlopig nog niet gaat vervelen.