Jeen Grievink

Dinsdag 7 maart 2023 11:25 - Laatste update: 12:27

Aston Martin heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt, zo bleek tijdens de Grand Prix van Bahrein - waarin Fernando Alonso het podium wist te bestijgen. Hoe kan het klantenteam van Mercedes boven de fabrikant zelf finishen? Toto Wolff heeft wel een idee.

Al tijdens de testdagen werd duidelijk dat Aston Martin een goede stap naar voren had gezet op het gebied van performance. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen in aanloop naar de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein. Met Alonso achter het stuur werden deze verwachtingen meer dan ingelost. De Spanjaard deed het gehele weekend voorin mee en wist tijdens de race op zondag zelfs een podiumplek te claimen. De tweevoudig wereldkampioen wist in zijn 'klantenauto' zelfs af te rekenen met de 'fabrieksauto's' van Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin profiteert van komst Fallows volgens Wolff

Hoe kan het toch dat een klantenteam van Mercedes de eigen fabrieksformatie weet af te troeven? Wolff denkt dat het alles te maken heeft met Dan Fallows, die vorig jaar de overstap maakte van Red Bull Racing naar de Britse renstal. Hij stond aan het hoofd van de aerodynamische afdeling van Red Bull, maar stapte op 2 april 2022 over naar Aston Martin. Wolff denkt dat hij de succesformule van Red Bull in een razend tempo heeft weten te kopiëren naar de auto van Alonso en Lance Stroll. Volgens Wolff heeft Fallows vanuit zijn oude werkgever "twee seconden" meegenomen richting Aston Martin.

OOK INTERESSANT: Marko na zege Verstappen in Bahrein: 'Concurrenten maakten het hem ook wel makkelijk'

Nog nooit zo'n sprong in de Formule 1 gezien

"Ze (Aston Martin, red.) hebben het heel goed gedaan", zo begint Wolff bij het Oostenrijkse Oe24. "Ze huurden een Red Bull-man in die erin slaagde de auto ineens twee seconden sneller te maken. Een jaar geleden waren ze nog 17e en 19e tijdens de training." Het feit dat zelfs een gehavende Stroll voorin mee kon doen, zegt voor Wolff genoeg. "Zelfs Lance Stroll reed vooraan met twee gebroken handen en een gebroken teen. Dat bewijst hoe goed de auto is. Ik heb nog nooit zo'n sprong in de Formule 1 gezien."