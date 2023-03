Jeen Grievink

Red Bull Racing had het seizoen niet beter kunnen beginnen. Via Max Verstappen en Sergio Pérez werd er een één-tweetje behaald tijdens de Grand Prix van Bahrein. De overmacht van Red Bull was gigantisch, al vindt Dr. Helmut Marko wel dat de concurrentie het ze erg gemakkelijk heeft gemaakt.

Mercedes en Ferrari hadden gehoopt dit seizoen dichter in de buurt van Red Bull te zitten, maar niets bleek minder waar tijdens de race op het Bahrain International Circuit. Verstappen en Pérez waren ongrijpbaar en kwamen met een grote voorsprong als nummers één en twee over de finish. Hoewel Red Bull oppermachtig was tijdens de openingsrace, denkt Marko wel dat de concurrentie het ze ook een beetje makkelijk heeft gemaakt. Zo viel Charles Leclerc uit met een motorprobleem en kwam Fernando Alonso bij de start in aanraking met teamgenoot Lance Stroll, waardoor hij tijd en plekken verloor. Red Bull werd dan ook niet gedwongen om tot het uiterste gegaan, zo zegt Marko.

Concurrentie maakte het Red Bull niet moeilijk

"Het was een heel sterke race voor ons, maar onze tegenstanders maakten het ons makkelijk", zo vertelt de topman van de Oostenrijkse formatie in gesprek met Speedweek. "Door de uitvalbeurt van Leclerc werden we niet langer gedwongen om de limiet te verleggen en Alonso deed er te lang over om voorbij de andere auto's te komen." Doordat Alonso eerst een intens gevecht met Mercedes en Ferrari moest uitvechten, kwam hij niet in de gelegenheid om Pérez op te jagen. Marko zag Pérez wat tijd verliezen bij de start, maar vindt dat hij een goede wedstrijd heeft gereden.

Marko tevreden over prestatie Pérez

"Hij begon het weekend erg goed. Helaas kreeg hij een duwtje in de rug van Leclerc, waardoor hij direct bij de start op het vuile gedeelte kwam en daarna duurde het even voordat de boel weer opklaarde. Maar daarna bepaalde hij het tempo", zo zegt Marko, die erg tevreden is over de Mexicaan. "Hij is absoluut in zeer, zeer goede vorm, ook fysiek."

