Max Verstappen kende een ogenschijnlijk feilloze race in Bahrein, maar toch waren er wel een paar kleine probleempjes bij de Nederlander. Zo liet hij over de boordradio weten dat het schakelen niet helemaal lekker ging. Na afloop vertelde hij wat meer over het euvel.

Uiterst comfortabel reed Verstappen vandaag naar de overwinning op het Bahrain International Circuit. Met een enorme voorsprong op de concurrentie kwam hij als eerste over de streep. Het was de bijna perfecte race voor de Nederlander. Met de nadruk op bijna. Er zijn echter nog een paar dingen op te lossen, zo liet Verstappen na afloop weten. Gedurende het weekend was hij niet helemaal tevreden over hoe de RB19 aanvoelde. Daarnaast merkte hij tijdens de Grand Prix dat het op- en terugschakelen niet helemaal vlekkeloos ging. Geen grote issues, maar wel iets waar Red Bull nog aan kan werken.

Red Bull moest koppeling Verstappen "wat terugschroeven"

Na afloop van de wedstrijd in het Midden-Oosten verscheen Verstappen voor de microfoon van Viaplay, waar hem gevraagd werd naar de problemen met zijn koppeling. "Ja, het was iets met de koppeling een beetje. Die moesten we wat terugschroeven", zo zoomt hij in op de situatie. "Dus dan kun je niet zoveel koppeling gebruiken met het op- en terugschakelen." Volgens Verstappen is het niet zozeer een nieuw probleem. "Dat zijn dingetjes, met dat terugschakelen, wat altijd wel een beetje het probleem is", zo zegt hij.

Probleem wordt uitvergroot op circuits als Bahrain

En met name op het circuit in Bahrain merkt hij dat. "Vooral op een baan die zeg maar heel agressief op de banden is, merk je dat iets meer. Dus ja, dit zal altijd één van de moeilijkste circuits zijn voor dat soort dingetjes", aldus de regerend wereldkampioen, die daarnaast bevestigde dat Red Bull ging proberen de problemen van het begin van het weekend weg te poetsen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die over twee weken op het programma staat.

