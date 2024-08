De bolides van Red Bull Racing kwamen in de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Italië niet verder dan de veertiende en de vijftiende positie met Max Verstappen voor Sergio Pérez. De energiedrankfabrikant is echter juist positief over hoe de eerste dag op Autodromo Nazionale Monza verliep.

Verstappen trapte de vrijdag af met de allersnelste tijd, een 1:21.676, in de eerste sessie, op een kwart van een seconde gevolgd door Lando Norris en Charles Leclerc. Valtteri Bottas verraste met een top vijf-klassering op een halve seconde achterstand. Pérez moest genoegen nemen met de negende stek, 0.635 seconden achter zijn ploegmaat. In de tweede vrije training haakte Verstappen zijn snelste rondje af, alvorens hij zich op de racepace ging focussen op de mediumband. Lewis Hamilton kwam bovenaan de tijdenlijst terecht met een 1:20.738, slechts drie duizendsten voor Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos doet onthulling: 'Kritiek Max niet geloofd of gezien door Red Bull'

Bandenslijtage

"Nee, we zijn beter dan we er uitzien," lachte Marko tegenover de aanwezige media, geciteerd door PlanetF1. "Tijdens de kwalificatiesimulatie maakte Max even een momentje mee in de Parabolica. Daar had hij een achterstand van twee tienden op, volgens mij, Norris, maar zonder het normale motorvermogen, zoals de anderen wel hadden. We waren heel competitief tijdens de long run, totdat de bandenslijtage begon. Toen ging het wel heel hard met de drop-off. Het gebeurde volgens mij toen hij moest afremmen, omdat er een auto voor hem zat, dus daar moeten we naar kijken."

OOK INTERESSANT: Verstappen zag Red Bull veel proberen op vrijdag: "Nog wat werk te verzetten"

Dichtbij elkaar

"Om een lang verhaal kort te maken, we zijn hier veel beter dan in Zandvoort. Ja, veel beter," zo sloot de 81-jarige Oostenrijker af. Verstappen kan zich wel vinden in de uitspraken van Marko. "De tweede vrije training was in het begin niet al te best maar de long run was wat competitiever en de baan is erg agressief voor de banden. Interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen voor de race. We hebben een paar richtingen om uit te gaan met de auto. En het zal dichtbij elkaar zitten met een aantal auto's. En hopelijk zitten wij erbij," aldus de kampioenschapsleider.

Gerelateerd