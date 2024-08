Bizarre safety car-crash in Monza, Ricciardo behandelt 'sneer' Norris richting Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza staat dit weekend op het programma en op de donderdag werd er in de paddock door coureurs en andere betrokken natuurlijk gepraat in aanloop naar het komende weekend. Daniel Ricciardo had het één en ander te zeggen over Lando Norris en Max Verstappen. Zo vertelde hij onder meer hoe hij denkt dat laatstgenoemde gereageerd heeft op de 'simply lovely'-opmerking die Norris maakte na zijn zege in Zandvoort. Niet zo blij dus. Ondertussen was er ook actie op de baan, maar niet zoals je het zou wensen. De safety car onder besturing van Bernd Mayländer crashte namelijk op het circuit in Italië tijdens één van de oefenrondjes.

Artikel gaat verder onder video

Slechte starts McLaren frustreren Stella: "Piastri had snelheid om Verstappen te verslaan"

Het team van McLaren won afgelopen zondag in de vorm van Lando Norris de Grand Prix van Zandvoort op dominante wijze. De Britse coureur kwam echter opnieuw slecht van zijn plek en verloor daardoor in eerste instantie de leidende positie aan Max Verstappen. Een probleem waar volgens teambaas Andrea Stella zo snel mogelijk naar gekeken moet worden. Lees hier het hele artikel over Andreas Stella en zijn uitspraken.

Horner kijkt op van voorvleugel McLaren: "Heel anders dan de rest van de grid"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zit het succes van McLaren in de voorvleugel van het papaja-oranje team. McLaren deed er in Zandvoort een schepje bovenop en was niet alleen tijdens de kwalificatie ruimschoots de snelste, tijdens de race op zondag, domineerde Lando Norris de Grand Prix. Ik denk dat de voorvleugel een belangrijk gebied is waar anderen enige prestatie hebben gevonden. Ik denk dat de manier waarop de voorvleugels worden gebruikt heel anders is", zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel over wat Christian Horner zegt over de McLaren-voorvleugel.

Windsor steunt Verstappen: "Hij heeft absoluut gelijk"

Volgens Peter Windsor is Max Verstappen terecht een beetje klaar met de vragen die F1-journalisten tijdens een raceweekend stellen. De Brit is van mening dat de media te voorspelbare vragen stellen die telkens op hetzelfde neerkomen. "Hij heeft absoluut gelijk. De meeste vragen zijn vreselijk saai, lachwekkend, zeer voorspelbaar en eigenlijk niet de moeite waard om te beantwoorden", zo reageer de journalist onder meer op Verstappen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Peter Windsor.

Safety car beleeft rare crash op Monza: dit zijn de unieke beelden

De safety car is alweer een aantal races niet gebruikt, al wil dat niet zeggen dat hij niet meer nodig is. Eén van de dingen die je misschien als racefan al wel eens ingebeeld hebt, is dat uitgerekend Bernd Mayländer met zijn safety car een crash maakt wanneer hij op de baan nodig is. Uitgerekend dat ironische voorval heeft dit weekend op het circuit in Monza plaatsgevonden toen Mayländer bezig was aan een aantal verkennende rondjes op het strijdtoneel van komend weekend. De beelden lezen van de opmerkelijke safety car-crash zien? Check dit artikel!

Ricciardo over 'simply lovely'-uitspraak Norris: 'Dat heeft Verstappen niet leuk gevonden'

De FIA heeft een update gegeven over de situatie van de safety car die vandaag tijdens een testrondje van Bernd Mayländer in de bandenstapel belandde. Een probleem lijkt het tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Italië niet te gaan worden. "Ik weet dat ze vrienden zijn, maar ik weet ook hoe competitief Max is. Hij heeft dat niet heel leuk gevonden", zo geeft Ricciardo toe. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Daniel Ricciardo. Check dit artikel!

Gerelateerd