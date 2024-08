Volgens Peter Windsor is Max Verstappen terecht een beetje klaar met de vragen die F1-journalisten tijdens een raceweekend stellen. De Brit is van mening dat de media te voorspelbare vragen stellen die telkens op hetzelfde neerkomen.

In een video op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor dat hij het eens is met Verstappen. Volgens de Brit stellen journalisten vaak dezelfde vragen en kun je van de coureurs dan niet verwachten dat ze telkens andere antwoorden gaan geven. "Hij heeft absoluut gelijk. De meeste vragen zijn vreselijk saai, lachwekkend, zeer voorspelbaar en eigenlijk niet de moeite waard om te beantwoorden."

Verstappen kan volgens Windsor gewoon over normale dingen praten

Buiten gesprekken met de media, kan Verstappen volgens Windsor namelijk prima over verschillende onderwerpen praten. Toch moet ook Windsor toegeven dat het dan vooral over racen gaat, maar dat de Nederlander dan veel vrije kan en wil praten. "Als ik met Max over normale dingen praat, dan is hij zeer open. Hij praat graag over het racen. Ik zou ook gek worden, en ik denk iedereen wel, van al die onophoudelijke, saaie vragen die daar gesteld worden."

Media F1 voorspelbaar volgens Windsor

Volgens Windsor zit er elke keer ook weinig verrassing in de vragen die gesteld worden door de media in F1. "Het is zo voorspelbaar. Eerst worden er twee vragen, die te maken hebben met de race, gesteld en dan komt de derde vraag: hoe zit het met het kampioenschap? En wat kunnen we de volgende race verwachten? En dan nog meer van die troep. En als het dan wel over de race gaat, dan klopt er vaak weinig van."

