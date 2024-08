Het team van McLaren won afgelopen zondag in de vorm van Lando Norris de Grand Prix van Zandvoort op dominante wijze. De Britse coureur kwam echter opnieuw slecht van zijn plek en verloor daardoor in eerste instantie de leidende positie aan Max Verstappen. Een probleem waar volgens teambaas Andrea Stella zo snel mogelijk naar gekeken moet worden.

Met nog negen raceweekenden te gaan kent de Formule 1 dit seizoen een spannend laatste deel van het seizoen. Het verschil tussen Red Bull Racing en McLaren in het constructeurskampioenschap bedraagt nog slechts dertig punten, en het is de renstal in het oranje die haar zaken de afgelopen weken uitstekend op orde lijkt te hebben. Lando Norris schreef in Zandvoort op dominante wijze de overwinning op zijn naam, door maar liefst ruim twintig seconden voor Max Verstappen over de streep te komen. De achterstand van de Brit in het wereldkampioenschap bedraagt hierdoor nog zeventig punten. Nog altijd een zeer groot gat, maar kijkend naar het verschil in performance tussen McLaren en Red Bull Racing de afgelopen weken, zou Norris gek zijn om geen hoop te blijven houden.

Zwakke plek McLaren

Waar de auto van McLaren momenteel op de meeste vlakken Red Bull Racing voorbij is gestreefd, kent het team echter ook een grote zwakke plek: de start van de race. Norris mocht dit seizoen drie keer vanaf de eerste startpositie vertrekken, en was drie keer voor de eerste bocht de leiding in de wedstrijd kwijt. Hetgeen ook in Zandvoort gebeurde. Verstappen ging bij het uitgaan van de vijf rode lampen vrij eenvoudig aan zijn Britse concurrent voorbij, terwijl ook Oscar Piastri een plek verloor. De Australiër wist zich op het circuit vervolgens ondanks een veel betere snelheid geen weg te vechten langs Charles Leclerc, en greep zodoende met een vierde plaats naast het podium. Norris ging op zijn beurt op de baan wél weer aan Verstappen voorbij.

Goede start van groot belang

In gesprek met onder andere GPFans wordt Andrea Stella gevraagd naar de slechte starts van McLaren dit seizoen: "De start is een fundamenteel element van de race", trapt de teambaas af. "Een goede start is net zo belangrijk als de performance van de auto, en we moeten heel nauwkeurig uit gaan zoeken waarom onze concurrenten wat lijken te winnen ten opzichte van ons. Kijkend naar het hele seizoen denk ik dat we statistisch gezien competitief zijn qua lancering, maar sommige auto's - zoals Verstappen bijvoorbeeld - doen het heel goed bij de start."

Gekost qua eindresultaat

De Italiaan vervolgt: "Als je een goede kwalificatieronde kan maximaliseren met een goede start, maakt dat je leven echt ontzettend veel makkelijker. We moeten er absoluut naar kijken. Het heeft te maken met zowel de uitvoering van de startprocedure van de coureur, als met het team. We gaan het uitzoeken hoe we dit kunnen gaan maximaliseren. Het heeft ons wat gekost qua eindresultaat. Als we met Oscar geen positie hadden verloren, was het een andere race geweest. Oscar had de snelheid om Max te verslaan. Het is een grote gemiste kans. We gaan het analyseren om te bekijken welke factoren we zelf in de hand hebben en kunnen verbeteren."

