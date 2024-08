De eerste crash van het weekend heeft al plaatsgevonden in Monza. Nota bene de safety car heeft op donderdag in Italië de bandenstapel gevonden na een opmerkelijk moment. Hieronder zijn de opmerkelijke beelden te bekijken.

De safety car is alweer een aantal races niet gebruikt, al wil dat niet zeggen dat hij niet meer nodig is. Eén van de dingen die je misschien als racefan al wel eens ingebeeld hebt, is dat uitgerekend Bernd Mayländer met zijn safety car een crash maakt wanneer hij op de baan nodig is. Uitgerekend dat ironische voorval heeft dit weekend op het circuit in Monza plaatsgevonden toen Mayländer bezig was aan een aantal verkennende rondjes op het strijdtoneel van komend weekend.

Beelden safety car-crash

Op online verschenen beelden is te zien hoe het voorval plaatsvindt. Mayländer verloor op het rechte stuk de controle over zijn Aston Martin en de gierende banden van de wagen galmden vervolgens door Monza heen. De wagen gleed daarna door over het asfalt en eindigde vervolgens met een klap in de bandenstapel. Unieke beelden, dus. Aston Martin is overigens bezig met het onderzoeken van de aanleiding van de crash en is er geen reden om een probleem te verwachten rondom het verloop van het raceweekend in Monza. “Er is een extra safety car op het circuit en dat heeft geen invloed op het evenement van dit weekend.”

