Vincent Bruins

Zaterdag 13 mei 2023 21:06 - Laatste update: 21:10

Bernd Mayländer is al sinds 2000 de officiële Safety Car-bestuurder van de Formule 1. De voormalig kampioen in de Porsche Carrera Cup Deutschland en racewinnaar in de DTM en de 24 Uur van de Nürburgring heeft al meer dan duizend ronden vooraan het veld gereden in de koningsklasse. De laatste jaren is het geklaag over de snelheid van de Safety Car toegenomen en hij vertelt daarover in een interview met Autosport.

Max Verstappen maakte vorig jaar zijn frustraties met de Safety Car duidelijk in Australië: "Zoals we nu achter de Safety Car rijden is verschrikkelijk. Het was net een schildpad. Ongelooflijk." Mayländer spreekt zich uit over wat voor hem een pijnlijke opmerking was, en hoe hij de coureurs ook wel snapt.

Reden voor langzaam rijden

"De eerste tien à vijftien jaar was er nooit ook maar enig geklaag van de coureurs," vertelde Mayländer. "Maar dat waren andere tijden. Zeker sinds 2022, nu de nieuwe Formule 1-bolides grotere banden hebben, begonnen we wat te horen, en ik begrijp het van hun kant, maar ze moeten het ook van onze kant zien. Wanneer wij, de FIA, de Safety Car op de baan laten komen, dan is veiligheid prioriteit. Als je ooit denkt vanaf de tribune of vanaf de bank thuis: 'Waarom rijdt hij zo langzaam?', dan is daar een reden voor. Negen op de tien keer zou ik sneller kunnen rijden, maar soms moet het veld samenkomen of is er een ongeluk waar we voorzichtig omheen moeten."

James Bond

"In Bakoe hebben we het toen een beetje veranderd en toen ging ik wat sneller rijden," legde de 51-jarige Duitser uit. "Maar dan doe je weer meer rondjes achter de Safety Car, dus er zitten altijd positieve en negatieve kanten aan, en we kunnen niet iedereen blij maken. Ik snap het van de coureurs goed, wanneer de prestaties van de auto minder worden met het zakken van de bandendruk, en ik snap dat ze in racemodus zitten met adrenaline die door het lijf giert." Mayländer blijft hoe dan ook genieten van zijn werk en ziet zichzelf dan ook niet gauw stoppen. "Ik voel nog altijd de spanning op de grid. En ik heb nog steeds ontzettend veel plezier. Het hebben van een partner als Aston Martin helpt ook. Soms voel ik me net als James Bond!"