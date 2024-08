Lewis Hamilton stelde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland teleur met een twaalfde plaats. De Brit moet zondag dus aan een inhaalslag gaan beginnen, een inhaalslag waar Hamilton zelf alvast niet in lijkt te geloven.

Tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, zegt Hamilton dat hij allesbehalve tevreden is met hoe de kwalificatie is verlopen. "Het was niet ideaal. Het was een hele moeilijke sessie. We hebben afgelopen nacht de afstelling gewijzigd en konden dat niet testen tijdens de derde vrije training, maar dat is hetzelfde voor iedereen. We hebben de auto flink aangepast en dat werkte niet. Ik had ontzettend veel onderstuur."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon moet vrezen voor diskwalificatie door FIA na sterke kwalificatie in Zandvoort

Hamilton over mogelijke straf vanuit FIA

Na de kwalificatie maakte de FIA ook bekend dat Hamilton naar de stewards moest komen vanwege het hinderen van Sergio Pérez tijdens de kwalificatie. Dit kan hem een straf opleveren, bovenop de twaalfde plaats die voor Hamilton al als een straf aan zal voelen. De Brit zegt zelf dat hij alles heeft gedaan om te voorkomen dat hij de Mexicaan in de weg reed. "Ik deed mijn uiterste best om hem niet in de weg te rijden."

OOK INTERESSANT: Hamilton naar de stewards na hinderen Pérez tijdens kwalificatie in Zandvoort

Hamilton over F1 Grand Prix Nederland

Wat betreft de race van zondag heeft Hamilton niet het idee dat Mercedes veel plekken kan gaan winnen in Zandvoort. "Het wordt waarschijnlijk lastig om in de top tien te finishen." Voor de zomerstop eindigde Hamilton met Mercedes in vorm aan de eerste seizoenshelft. Een valse start dreigt nu voor de Brit, die dit seizoen voor het eerst sinds eind 2021 weer eens een F1-race won.

Gerelateerd