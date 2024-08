De zaterdag kan voor Williams nog een stuk slechter worden dan al het geval was. De auto van Alex Albon is na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland gecontroleerd en zou niet volgens de regels zijn afgesteld.

Eerder op de zaterdag, tijdens de derde vrije training, maakte Logan Sargeant een stevige crash mee die hem uiteindelijk de kwalificatie later op de dag zou kosten. De Amerikaan zal vanaf P20 gaan beginnen, maar dit kan ook nog de pitstraat gaan worden. Er is echter ineens een aanwezige kans dat hij daar zijn teamgenoot tegen gaat komen.

Albon in de problemen?

Tijdens de kwalificatie eindigde Albon op een knappe achtste plaats, voor onder meer Lance Stroll en Pierre Gasly en niet ver achter Fernando Alonso. Toch is het nog niet zo zeker dat hij deze plek ook gaat behouden. Tijdens tests na de sessie is duidelijk geworden dat de vloer van de auto van Albon niet aan de regels voldeed. De situatie is nu naar de stewards gestuurd voor beoordeling. Er is een aanwezige kans dat Albon gediskwalificeerd gaat worden en hij morgen met Sargeant achteraan de grid aan de race gaat moeten beginnen.

Voor Alex Albon zou wel eens een diskwalificatie van de kwalificatie kunnen gaan volgen. De vloer zou niet voldoen aan de reglementen. De situatie is naar de stewards gestuurd.#DutchGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/XBGkRsBSYB — GPFans NL (@GPFansNL) August 24, 2024

