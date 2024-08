Het was niet de zaterdag waar Lewis Hamilton op gehoopt had. Tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland kwam de Brit niet verder dan P12. Na deze kwalificatie moet Hamilton nu ook langs de stewards komen.

Lando Norris eindigde op P1 tijdens de kwalificatie, voor Max Verstappen en Oscar Piastri, George Russell, teamgenoot van Hamilton, eindigde op P4 voor Sergio Pérez. Hamilton kwam wel door Q1, maar tijdens Q2 wilde de auto van de Brit niet vooruit. Een twaalfde plaats was het hoogst haalbare.

Hamilton naar de stewards

Nu moet Hamilton ook nog langs de stewards om uitleg te geven over het mogelijk hinderen van Pérez tijdens de kwalificatie. De vraag is of de FIA genoeg heeft gezien om Hamilton een straf te geven, of dat de uitleg van de coureur van Mercedes genoeg gaat zijn.

Lewis Hamilton moet naar de stewards vanwege het hinderen van Sergio Pérez tijdens de kwalificatie.#DutchGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/2SnQx1EiDR — GPFans NL (@GPFansNL) August 24, 2024

