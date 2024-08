In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Peter Windsor met het nieuws dat een F1-coureur een geheime rallytest gedaan zou hebben, beweerde Jacques Villeneuve dat Max Verstappen beter bij Red Bull Racing kan blijven, stelde Damon Hill dat er meerdere redenen zijn dat Adrian Newey naar Aston Martin wil en stelde Yuki Tsunoda dat hij hard zou vechten tegen Verstappen mocht hij ooit teamgenoot van de Nederlander worden bij Red Bull. Dit is de GPFans Recap van 13 augustus.

Windsor claimt grote primeur: 'Formule 1-coureur werkte in het geheim rallytest af'

De coureursmarkt voor 2025 ligt op een aantal plekken nog altijd open en inmiddels begint het dringen geblazen te worden voor de mannen die nog een stoeltje voor volgend seizoen willen bemachtigen. Volgens Peter Windsor is één van de huidige rijders van dit jaar inmiddels al buiten de deur gaan kijken in een andere raceklasse.

Tsunoda gelooft in titel: 'Ik kan hard met Verstappen vechten bij Red Bull'

Yuki Tsunoda zal ook volgend seizoen rijden bij Visa Cash App RB en weet nog niet wie zijn teamgenoot dan zal zijn. Toch blijft de Japanner stiekem hopen op een stoeltje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen, die hij meteen uitdaagt voor het geval het tot een promotie mocht komen.

Wolff blijft hopen op komst Verstappen: "Weet niet hoe situatie Red Bull gaat evolueren"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat hij 'de markt in de gaten gaat houden' en gaat bekijken 'hoe de situatie bij Red Bull zich gaat evolueren'. De Oostenrijker doelt op het tweede stoeltje van Mercedes voor 2025, waar Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli de favorieten voor zijn.

Hill ziet naast salaris nog een andere belangrijke factor waarom Newey naar Aston Martin wil

Adrian Newey lijkt zijn loopbaan in de koningsklasse voort te gaan zetten bij het team van Aston Martin. Daar waar met name het vermeende gigasalaris van de topontwerper een goede reden lijkt te zijn, denkt Damon Hill dat ook het sportieve plaatje een grote factor vormt.

Villeneuve adviseert Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Het zal niet gemakkelijk zijn"

Max Verstappen ligt natuurlijk nog tot 2028 vast bij het team van Red Bull Racing maar door alle gebeurtenissen op de achtergrond blijft het afwachten of hij die verbintenis wel helemaal uit gaat zingen. Jacques Villeneuve denkt dat het helemaal geen verstandige keuze is om zijn familie uit Milton Keynes te verlaten.

