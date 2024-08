Yuki Tsunoda zal ook volgend seizoen rijden bij Visa Cash App RB en weet nog niet wie zijn teamgenoot dan zal zijn. Toch blijft de Japanner stiekem hopen op een stoeltje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen, die hij meteen uitdaagt voor het geval het tot een promotie mocht komen.

In gesprek met RacingNews365 zegt Tsunoda dat hij zich klaar voelt voor een stoeltje bij Red Bull en dat hij zelfs kopman Verstappen uit wil gaan dagen. "Ik denk dat ik hard met hem [Verstappen] kan vechten. Ik zal het hem zeker niet makkelijk maken. Hij is duidelijk erg snel en hij is erg consistent. Dus wat het rijderskampioenschap betreft, zou ik niet zeggen dat ik er enorm veel vertrouwen in heb dat ik hem vanaf het eerste jaar meteen kan verslaan in het rijderskampioenschap."

Tsunoda weet dat hij veel kan leren van Verstappen

Tsunoda erkent echter ook dat hij veel kan leren van Verstappen. "Ik heb er vertrouwen in dat ik hard tegen hem kan vechten en er zijn veel dingen die ik kan leren, vooral consistentie onder alle omstandigheden, zoals halfnat, droog, droog-nat en nat. Hij heeft zich altijd op de een of andere manier heel goed aangepast. Daarom was hij vorig jaar heel consistent en kon hij 19 races rijden. Vorig jaar waren er veel weersveranderingen [tijdens races] en die momenten worden niet zozeer gedomineerd door de prestaties van de auto."

Tsunoda kent specifieke kwaliteit Verstappen in F1

Volgens Tsunoda, die al jaren onderdeel is van het team van Red Bull en dus vaak te maken krijgt met Verstappen op en buiten de baan, heeft de Nederlander een specifieke kwaliteit die hem een wereldkampioen maakt. "Als je een hele slechte coureur bent en in een goede auto rijdt, ben je nog steeds een slechte coureur en verlies je makkelijk posities, dus daarom is hij [Verstappen] in staat om consistent te winnen. Dus van die dingen kan ik zeker veel leren."

