Adrian Newey lijkt zijn loopbaan in de koningsklasse voort te gaan zetten bij het team van Aston Martin. Daar waar met name het vermeende gigasalaris van de topontwerper een goede reden lijkt te zijn, denkt Damon Hill dat ook het sportieve plaatje een grote factor vormt.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Aston Martin

Dat laatste lijkt nu echter een stuk minder waarschijnlijk geworden. Daar waar Ferrari en Aston Martin de formaties zijn die het meest met hem in verband zijn gebracht, zou volgens het Italiaanse Autosprint dat laatste team nu eindelijk aan het langste eind hebben getrokken. Het grootste motorsportmagazine van Italië pakte vorige week groots uit met dat nieuws. Op maandag was daar bovendien Robert Doornbos, die stelde dat de deal in kannen en kruiken was en in drie jaar tijd maar liefst honderd miljoen dollar gaat opstrijken bij de renstal van Lawrence Stroll.

Het sportieve plaatje

Echter, geld is niet de enige motivator voor Newey, zo meent Hill. De voormalig wereldkampioen vertelt in de F1 Nations-podcast dat Newey voornamelijk overstag gaat door het sportieve aspect: "Ze gaan naar een veel grotere fabriek, maar gebruiken nog altijd de windtunnel van iemand anders. Ze zijn nog niet waar ze willen zijn. Ik denk dat ze in een afwachtende houding zitten en denken: 'Nou, dit is het beste wat we kunnen doen met wat we nu hebben. Maar we kunnen volgend jaar echt iets geweldigs doen'. Als je dan nadenkt over waar mensen heen willen gaan die auto's ontwerpen, kan dat zeker één van de mogelijkheden zijn die op je lijstje staat", zo stelt de voormalig wereldkampioen.

