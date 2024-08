Max Verstappen ligt natuurlijk nog tot 2028 vast bij het team van Red Bull Racing maar door alle gebeurtenissen op de achtergrond blijft het afwachten of hij die verbintenis wel helemaal uit gaat zingen. Jacques Villeneuve denkt dat het helemaal geen verstandige keuze is om zijn familie uit Milton Keynes te verlaten.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren.

Wie moet Verstappen vervangen?

Voorlopig is men in die zoektocht nog op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Villeneuve denkt daarnaast dat er eigenlijk helemaal geen opties liggen die beter zijn voor de wereldkampioen: "Het ligt eraan wat er beschikbaar komt voor Verstappen. Er is geen plek bij McLaren. Zou hij beter behandeld worden bij Mercedes? En zou hij dan de plek van George Russell of van Kimi Antonelli innemen", vraagt hij zich hardop af tegenover InstantCasino.com.

Atmosfeer van Red Bull

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Zowel Russell als Antonelli zijn Mercedes-product en er is flink in hen geïnvesteerd. Maar Mercedes zal waarschijnlijk wel Verstappen willen contracteren puur om hun grote rivalen van Red Bull te beroven van hun stercoureur. Er is voor Verstappen helemaal geen goed team om naartoe te gaan beschikbaar. We zullen het moeten zien op de lange termijn. Hij leeft al zijn hele carrière in de Red Bull-bubbel. Het zal niet gemakkelijk zijn om de comfortabele atmosfeer in dat team bij een andere renstal opnieuw te creëren", besluit de Canadees.

