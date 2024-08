De coureursmarkt voor 2025 ligt op een aantal plekken nog altijd open en inmiddels begint het dringen geblazen te worden voor de mannen die nog een stoeltje voor volgend seizoen willen bemachtigen. Volgens Peter Windsor is één van de huidige rijders van dit jaar inmiddels al buiten de deur gaan kijken in een andere raceklasse.

Voorlopig is het smullen geblazen wat betreft Silly Season richting volgend seizoen. Na de aankondiging van Lewis Hamilton aan het begin van het jaar, is het balletje al snel gaan rollen met de stoelendans. We wisten vooraf al dat het een bewogen jaar ging worden met alle contracten die na 2024 afliepen en voorlopig stelt het allemaal nog niet teleur. Inmiddels zijn er na de aankondiging van Carlos Sainz bij Williams bijna alle stoeltjes in de koningsklasse voor volgend seizoen bezet. Het betekent dat er nog vier gewilde plekken te vergeven zijn voor de grid van de Formule 1 volgend seizoen, waarbij er nog van alles mogelijk is. De tijd begint echter te dringen.

Rallytests in diep geheim

En dus slaat bij sommige coureurs ook de gedachte in dat het tijd wordt om ook op mogelijk andere opties te oriënteren. Windsor weet op zijn eigen YouTube-kanaal te onthullen dat één van de huidige coureurs op de grid recent in het diepste geheim een rallytest met veel succes heeft weten af te werken: "Ik weet dat één van de Formule 1-coureurs recent wat dingen met rallytests heeft gedaan in het diepste geheim. Het gaat daarbij niet om Max Verstappen", zo voegt hij daar ook direct aan toe. Ook Verstappen is natuurlijk geen vreemde van de rallysport, daar vader Jos Verstappen zijn nieuwe liefde in de sport heeft gevonden.

Goede test afgewerkt

Om wie het dan uiteindelijk wél gaat, wil Windsor niet vertellen: "Ik zou die geheimhouding nooit verraden door te vertellen wie het is. Maar hij was goed en heeft het knap gedaan", stelt Windsor. Daarmee lijkt het niet uit te sluiten dat een huidige Formule 1-coureur na dit jaar de sport uitzwaait en richting de rallysport verkast. Eén van de meest logische opties lijkt Valtteri Bottas. De Finse rijder staat onder druk om zijn stoeltje bij Sauber/Audi voor volgend seizoen veilig te stellen en het is de vraag of men bij het team geen ander pad in gaat slaan. Landgenoot Kimi Räikkönen ging hem jaren geleden voor door ook een kort uitstapje van twee jaar te maken, voordat hij terugkeerde in de koningsklasse.

