Hoger beroep tegen Horner afgerond, 'Verstappen blijft geïnteresseerd in Mercedes-stoeltje' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop in de Formule 1 is in volle gang en terwijl de coureurs en teams allemaal op vakantie zijn, staat de wereld van de koningsklasse absoluut niet stil. Zo vallen er nieuwtjes en uitspraken over Max Verstappen te melden: het kamp van de Nederlander zou namelijk nog altijd met een schuin oog geïnteresseerd kijken naar wat er allemaal bij het team van Mercedes gebeurt. Ook was er nieuws vanuit Red Bull, waar het hoger beroep van de aanklacht tegen Christian Horner is afgewezen.

Artikel gaat verder onder video

Frijns sluit ingreep van FIA bij terugval Red Bull niet uit: "Zou me niet verbazen als dat klopt"

Volgens Robin Frijns zou het zomaar zo kunnen zijn dat Red Bull Racing een deel van de snelheid heeft verloren, omdat de FIA heeft ingegrepen. De 33-jarige Limburger gaat in zijn column voor Formule1.nl in op de terugval van het Oostenrijkse team en bespreekt een gerucht dat hij in de Spaanse media heeft gehoord. "Wat ik vanuit Spaanse media gehoord heb, is dat de FIA iets gevonden heeft, of dat andere teams over iets specifieks op de auto van Red Bull hebben geklaagd", zegt hij. Het hele artikel lezen over de opmerkelijke uitspraken van Robin Frijns? Klik hier!

'Kamp Verstappen houdt ontwikkeling Mercedes nauwlettend in de gaten'

Hoewel de Italiaanse pers deze week wist te melden dat Aston Martin haar zinnen heeft gezet op het binnenhalen van Max Verstappen, ligt de voorkeur van de Nederlander volgens F1-Insider toch op Mercedes. Het kamp van de drievoudig kampioen houdt vooral 2025 in de gaten om op die manier de progressie van het Duitse team, naast die van Red Bull te leggen. Het hele artikel lezen over de geruchten rondom Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen open over toekomst: 'Geen beslissing op basis van emoties nemen'

Hoewel er dagelijks geruchten verschijnen over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, legt de Nederlander in gesprek met Formula.hu uit dat hij de toekomst allemaal rustig op zich laat afkomen. Met een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt, wil de drievoudig kampioen zeker geen overhaaste beslissing nemen. Het hele artikel lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

Hoger beroep van aanklaagster Christian Horner opnieuw afgewezen

De hele soap rondom Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag aan het begin van dit seizoen lijkt nu definitief op zijn einde te komen. De dame in kwestie heeft hoger beroep aangetekend nadat Horner onschuldig werd bevonden, dit is echter wederom afgewezen. Het team van Red Bull Racing maakt dat nu bekend middels een speciaal statement. Het hele artikel lezen over het afgewezen hoger beroep tegen Christian Horner? Klik hier!

Liberty Media onder vuur: Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek na Andretti-soap

Het is inmiddels een paar maanden geleden dat Michael Andretti samen met zijn team een domper van jewelste te verwerken kreeg door de afwijzing van de FOM om de Formule 1 binnen te komen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet nu naar aanleiding van die afwijzing echter onderzoek naar Liberty Media, de rechtenhouder van de sport. Het hele artikel lezen over het onderzoek naar Liberty Media? Klik hier!

Gerelateerd