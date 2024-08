Het is inmiddels een paar maanden geleden dat Michael Andretti samen met zijn team een domper van jewelste te verwerken kreeg door de afwijzing van de FOM om de Formule 1 binnen te komen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet nu naar aanleiding van die afwijzing echter onderzoek naar Liberty Media, de rechtenhouder van de sport.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid is eind januari in de ijskast gezet. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, besloot de FOM om definitief een streep te halen door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Niet competitief genoeg

In een statement van de FOM vielen destijds verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo werd er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook werd er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM was het nieuwe team niet meteen competitief genoeg. Wereldwijd werd er vervolgens met de nodige verbazing gereageerd op het nieuws. Zeker omdat al zoveel teams - vermoedelijk omwille van de eigen portemonnee - geen nieuwe renstal zien zitten. Het team gaat ondertussen onverminderd door: zo werd er een nieuwe locatie geopend in Silverstone om daar te werken aan de Formule 1-droom.

Kartelvorming

Het laatste woord over de hele saga lijkt echter nog lang niet gezegd. Liberty Media - eigenaar van de Formula One Group - heeft bij monde van CEO Greg Maffei op donderdag laten weten dat het Amerikaanse ministerie van Justitie officieel onderzoek naar de gang van zaken rondom de controversiële afwijzing. Daarbij wordt het onderzoek uitgevoerd door de Antitrust Division. De antitrustwetten zijn bedoeld om te garanderen dat zaken worden gedaan in een open, competitieve sfeer en dat de concurrentie niet op onredelijke of oneerlijke wijze wordt beperkt. Deze wetten verbieden elke overeenkomst, combinatie of samenzwering die kan resulteren in een onredelijke beperking van handel. Simpel gezegd: dit departement strijdt tegen kartelvorming in de economische wereld.

Reactie Maffei

En dus is men gaan onderzoeken wat er aan de hand is in de Formule 1, waar Andretti dus ondanks alle positieve signalen met schimmige redenen een halt toe is geroepen. Dit nadat verschillende teams dus hun ongenoegen uitspraken. Maffei liet zich uit tegenover Speedcafe: "Deze ochtend hebben we vernomen dat er een onderzoek loopt. We willen volle medewerking verlenen in dat onderzoek, inclusief alle gevraagde informatie verschaffen. Het besluit van de Formule 1 was in overeenkomst met alle Amerikaanse antitrustwetten en we hebben de redenatie voor ons besluit ten aanzien van Andretti in eerdere verklaringen uiteengezet. We staan gewoon open voor nieuwe deelnemers die potentieel geaccepteerd worden als de voorwaarden worden voldaan."

