Volgens Robin Frijns zou het zomaar zo kunnen zijn dat Red Bull Racing een deel van de snelheid heeft verloren, omdat de FIA heeft ingegrepen. De 33-jarige Limburger gaat in zijn column voor Formule1.nl in op de terugval van het Oostenrijkse team en bespreekt een gerucht dat hij in de Spaanse media heeft gehoord.

Van de opgebouwde voorsprong van de RB20, zoals begin dit seizoen te zien was, is momenteel niet veel meer over. Dat verval begon in Imola, toen het Oostenrijkse team haar eerste grote update van het jaar meenam. Toch vermoedt Frijns een andere oorzaak waardoor Red Bull Racing niet meer over de snelste auto beschikt. In de Spaanse media gaan er geluiden op dat het Oostenrijkse team is teruggefloten door de internationale autosportfederatie. Er zou iets op de auto hebben gezeten waarover andere teams klachten hebben ingediend. Het verhaal is overigens nooit bevestigd door de FIA noch door het team zelf.

'Red Bull moest auto aanpassen van FIA'

In zijn column vraagt Frijns zich af waar de rauwe snelheid van de RB20 naartoe is gegaan. "Wat is er aan de hand bij Red Bull? In de zin van: waarom hebben ze in één keer zoveel snelheid verloren? Wat ik vanuit Spaanse media gehoord heb, is dat de FIA iets gevonden heeft, of dat andere teams over iets specifieks op de auto van Red Bull hebben geklaagd en dat uiteindelijk ook heeft moeten aanpassen. Daardoor zouden ze veel snelheid zijn kwijtgeraakt", zo legt hij uit.

Mazen in de wet opzoeken

De teams zoeken uiteraard altijd het grijze gebied op en daar wijst Frijns dan ook naar: "Het zou me niet verbazen als dat klopt. Want het gaat er in de Formule 1 tussen de teams natuurlijk hard aan toe, iedereen loert naar elkaar. Dat maakt de sport ook zo leuk, vind ik. Elk team probeert op elk terrein de grijze gebieden te ontdekken. Zie Mercedes dat een aantal jaar geleden opeens met het DAS-systeem kwam. Dat was een, zeg maar, donkergrijs gebied. Maar zulke dingen maken Formule 1 juist zo interessant."

