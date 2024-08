Dat regerend wereldkampioen Max Verstappen van een zogeheten pointy auto houdt, dat is wel algemeen bekend. De Nederlander legt in gesprek met Formula.hu uit dat de rijstijl die daarbij hoort niet voor iedereen is weggelegd en dat het zelfs in het nadeel kan werken.

Met een auto die pointy is, wordt bedoeld dat de wagen meer grip aan de voorkant heeft, dan aan de achterkant. Het zorgt ervoor dat het insturen vrij soepel verloopt, wel moet de coureur de achterkant van de auto zo nu en dan kunnen opvangen. Toch zijn er ook coureurs die van precies het tegenovergestelde houden en juist meer grip aan de achterkant willen hebben. Daarmee wordt dan onderstuur gecreëerd en de twee stijlen staan eigenlijk haaks op elkaar. Voor Verstappen werkt een pointy auto dan wel, voor teamgenoot Sergio Pérez is een stabielere achterkant de snelste manier om tijd te winnen.

Gulden middenweg vinden

De Nederlander legt bij het Hongaarse medium uit dat zijn rijstijl niet zozeer de beste is, maar voor hem het beste werkt. "Ik hou er persoonlijk gewoon van als de voorkant van de auto goed instuurt. Ik hou ervan als hij snel en heel vastberaden instuurt, maar natuurlijk moet alles in balans zijn. We kunnen niet alles op de vooras zetten en verwachten dat de achterkant van de auto die dan wel volgt. We moeten proberen de gulden middenweg te vinden, maar het is natuurlijk mogelijk dat mijn middenweg anders is dan die van anderen", vertelt Verstappen.

Iedereen heeft eigen rijstijl

Met de afstelling van de wagen kan er nog een heleboel worden aangepast, toch blijft de filosofie van de auto hetzelfde. "Iedereen heeft zijn eigen rijstijl, dus wat voor mij werkt, werkt misschien niet voor iemand anders. Andere coureurs rijden anders en zij zijn ook erg snel. Dus voor mij is het heel natuurlijk hoe mijn auto zich gedraagt, omdat ik van zo'n auto hou, maar misschien is dit niet gunstig voor anderen. Zo werkt het nu eenmaal", aldus Verstappen.

