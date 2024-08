Hoewel de zomerstop binnen de Formule 1 al iets meer dan een weekje aan de gang is, is het team van Red Bull Racing achter de schermen nog flink aan het nadenken over hoe het de problemen met de RB20 kan tackelen. Dr. Helmut Marko heeft echter wel direct een update voor de fans. Zo hoeft de grote ommekeer nog niet verwacht te worden tijdens de Dutch Grand Prix.

Red Bull Racing ligt nog altijd aan de leiding in beide kampioenschappen in 2024. Toch heeft het team al vier races op rij de overwinningen aan de anderen moeten overlaten. Het heeft te maken met de balansproblemen van de RB20. Zo stelde teambaas Christian Horner eerder al dat de wagen in principe snel genoeg is om mee te knokken om de bovenste plekken, maar dat het juiste werkvenster vinden nog altijd erg lastig is. Over dat probleem wordt momenteel flink nagedacht en in zijn column voor Speedweek onthult Marko dat er een aantal ideeën zijn, maar dat het tekort dag is, om dit direct toe te passen in de eerste race na de zomerstop.

Uitzoeken waar de fout ligt

"In de zomerpauze gebeurt er twee weken lang helemaal niets, dat wil zeggen dat er dan geen werk aan de auto mogelijk is. We moeten onze problemen oplossen en uitvinden waar de fout ligt, want we hebben de balans niet meer in de auto, als je de huidige situatie vergelijkt met de eerste drie races", zo blikt de adviseur terug op de openingsfase van het seizoen, waarbij de RB20 nog wel een voorsprong op de concurrentie had.

Dutch Grand Prix komt te vroeg voor ommezwaai RB20

Met nog tien races te gaan in 2024 en het reglement dat voor volgend jaar niet wijzigt, wijst Marko naar de lastige taak: "Maar hoe snel dat [oplossing vinden.] gaat, is moeilijk in te schatten. Ik denk niet dat de grote oplossing in Zandvoort komt. We zijn intensief aan het brainstormen en hebben ook verschillende ideeën. Maar wat en hoe we iets gaan uitvoeren, kan ik nu nog niet zeggen."

Kwalificatie cruciaal voor Verstappen in Zandvoort

Max Verstappen pakte in België de pole position op zaterdag, maar moest op zondag vanaf P11 starten vanwege het incasseren van een gridstraf. Marko benadrukt dat ook in Zandvoort de kwalificatie cruciaal zal zijn. "Duidelijk is: in Zandvoort zal de kwalificatie beslissend zijn, want daar is inhalen bijna niet mogelijk. En Max zou zeker een goede kwalificatie kunnen hebben, want daar was hij de laatste tijd goed in. We waren de snelsten in Oostenrijk en ook in Spa. In Hongarije misten we maar een paar honderdsten – dus we klagen al op een hoog niveau."