Organisatie Dutch Grand Prix legt uit waarom race voorlopig verdwijnt na 2025

De organisatie van de Dutch Grand Prix houdt er toch wel sterk rekening mee dat de editie van 2025 voorlopig de laatste zal zijn. Algemeen directeur Robert van Overdijk wijst naar de verhoging van de BTW op toegangskaarten en ook Jan Lammers erkent dat het 'geen inkoppertje' is dat de race na 2025 nog op de kalender staat.

De race in de Nederlandse badplaats is sinds 2021 weer vaste prik geworden op de Formule 1-kalender, nadat de laatste Grand Prix daarvoor, in 1985 werd verreden. De opkomst van Max Verstappen heeft er echter ervoor gezorgd dat de sport meer dan ooit wordt omarmd en uiteindelijke leidde dat tot de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. Anno 2024 zijn echter een heleboel landen die een race naar zich toe willen halen en daardoor lijkt Zandvoort dus de dupe te worden. Eerder werd er gesproken over een mogelijk roulatiesysteem met Circuit Spa-Francorchamps, maar ook dat werd weer tegengesproken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dutch Grand Prix gaat Formule 1-wereld verbazen met grootste opening uit geschiedenis

Volgens Van Overdijk is de situatie helder, zo moeten we er rekening mee houden dat de Dutch Grand Prix na 2025 niet meer op de kalender staat. In gesprek met Motorsport.com wijst hij naar de gestegen BTW: "Dat betekent dat je aan de kaartkopers minimaal, dus nog los van de inflatie, 12 procent prijsstijging moet doorberekenen. Maar ergens houdt de prijselasticiteit op", zo is Van Overdijk bang dat de kaartverkoop gaat dalen, door de hoge prijzen.

OOK INTERESSANT: Doornbos trots op organisatie Dutch GP: "Hebben andere promotors echt wakker geschud"

'Neem de Dutch GP niet voor lief'

Lammers maant daarom de fans aan die nog even van de sfeer willen proeven, om snel te handelen. "Het is geen inkoppertje voor ons. 2024 en 2025 zijn de laatste Grands Prix die voorlopig gegarandeerd zijn. En om die reden eigenlijk extra bijzonder. Dus wacht niet te lang, want straks heb je zoiets van: 'Tsjonge, dat was toch eigenlijk wel fantastisch, dat we de Formule 1 in Zandvoort hadden. Ik wilde dat ik in die jaren gegaan was.' Neem het niet voor lief. Nu kan het nog."

Gerelateerd