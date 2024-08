Volgens Robert Doornbos heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix voor een blijvende impact op de Formule 1 gezorgd. De toekomst van de race in Zandvoort is na 2025 hoogst onzeker, maar dat een Grand Prix-weekend tegenwoordig meer dan alleen een racefestijn is, is toch echt in de Nederlandse badplaats begonnen.

Na de eerste editie van de Dutch Grand Prix in 2021 was het voor FOM-CEO Stefano Domenicali duidelijk dat er een nieuwe maatstaf voor de organisatoren was neergelegd in Zandvoort. Zo werd een Grand Prix-weekend omgebouwd tot een festival, waarbij de actie op de baan centraal staat. Tegenwoordig wordt die formule ook bij andere promotors gehanteerd en de Nederlandse organisatie kreeg daar dan ook de F1 Promoter of the Year-award voor.

Niet voor niets prijs gewonnen

Ook Doornbos erkent dat de organisatie de Formule 1-weekend op de kop heeft gezet. "Nederland heeft zich wel op de kaart gezet met hoe zij het Formule 1-weekend behandelen als een soort F1-festival. Ze hebben niet voor niets de prijs gewonnen van beste promotor en dat doen ze op een manier dat ze andere promotors echt hebben wakker geschud", zo vertelt hij in de eerste aflevering van GPFans SIMply Lovely.

Entertainment

Tijdens de Dutch Grand Prix in 2023 regende het gedurende de race en werd de rode vlag gezwaaid waardoor de wedstrijd voor lange tijd stillag. Toch leed de sfeer daar niet onder, want de dansende marshals gingen viraal. "Wat kun je bereiken tijdens een Grand Prix-weekend? Is het alleen maar wachten op sessie na sessie voor de fans? Of kun je de fans echt entertainen tussendoor? Ik denk het woord 'feest' is hier de afgelopen jaren wel tot z'n recht gekomen, de afgelopen drie jaar", aldus Doornbos.

