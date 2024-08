Het team van Red Bull Racing is naar manieren aan het zoeken om Sergio Pérez weer aan de praat te krijgen. Volgens ESPN overweegt het Oostenrijkse team om 'Checo' de resterende races te laten rijden in de oude RB20, de bolide die aan de start van het 2024-seizoen verscheen.

Hoewel alle signalen in aanloop naar de zomerstop wezen naar een vertrek van Pérez bij het Oostenrijkse team, heeft Red Bull bevestigd dat er geen veranderingen op de planning staan. Zo blijft 'Checo' niet alleen bij Red Bull Racing, ook Daniel Ricciardo mag nog steeds de kleuren van het zusterteam verdedigen. Daardoor lijkt er voorlopig geen plekje te zijn voor 'supersub' Liam Lawson, die naar verluidt bij het uitblijven van een aanbieding, gratis de deur kan uitlopen.

Ontwikkeling RB20

De RB20 van Red Bull Racing kwam dit seizoen nog sterk uit de startblokken. Zo wist Max Verstappen van de eerste zeven races er vijf op zijn naam te zetten. 'Checo' wist in die eerste zeven races vier keer op het podium te eindigen. Vanaf de wedstrijd in Imola, toen het eerste grote updatepakket van Red Bull naar het circuit werd gebracht, leek McLaren dichterbij te zijn gekomen. Verstappen kon echter nog wel in de races erna knokken om de bovenste plekken en hier en daar een zege pakken, Pérez maakte juist de ene, na de andere fout.

'Checo' krijgt oude specificatie RB20

Volgens het medium overweegt het Oostenrijkse team daarom om Pérez te voorzien van de 'oude' RB20. De wagen waar de Mexicaan waarschijnlijk meer vertrouwen in zal hebben. Qua absolute snelheid zal de wagen waarschijnlijk wel iets langzamer zijn, maar dat kan natuurlijk alleen de toekomst uitwijzen. Het belangrijkste doel van de verandering zou zijn om 'Checo' weer zijn oude vorm te laten terugvinden.

