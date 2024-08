McLaren-CEO Zak Brown heeft zich in de voorbije jaren al meer dan eens kritisch uitgelaten over het team van Christian Horner, Red Bull Racing. De Amerikaan stelt in gesprek met de BBC dat zijn uitspraken niet persoonlijk moeten worden opgevat, in zijn ogen beschermt hij simpelweg de sport.

De afgelopen jaren stond Red Bull Racing diverse keren onder een vergrootglas. In 2022 werd bekend dat het Oostenrijkse team de budgetcap van 2021 had overschreden. Brown wees naar dat gegeven, waarbij hij een vorm van valsspelen zag. Het Oostenrijkse team wees echter naar een te grote uitgave met de catering. Ook heeft Brown de constructie tussen Red Bull en haar zusterteam diverse keren ter discussie gesteld.

'Horner neemt verantwoordelijkheid niet voor fouten'

In gesprek met het Britse medium benadrukt Brown dat hij bij al deze uitspraken altijd het belang van de sport voorop heeft gezet. "Ik ken Christian al zo'n 25, 30 jaar. We raceten vroeger tegen elkaar. Ik zou zeggen dat we het toen goed konden vinden. Ik geloof in transparantie. Ik geloof in je hand opsteken als je iets fout doet. Het budgetplafond, de excuses daarachter, ik heb nooit echt een 'we hadden het gewoon fout' gehoord. Ik hoorde excuses en geen verantwoordelijkheid nemen", zo wijst hij naar het irritatiepunt voor hem.

Breken van budgetcap brengt integriteit F1 in gevaar

Nog los van de verantwoordelijkheid die in de ogen van Brown niet werd gepakt, wijst hij naar de integriteit van de Formule 1. "Wanneer iemand het budgetplafond overschrijdt en het niet serieus lijkt te nemen, raakt dat de integriteit en kern van de sport. Voor mij is het niet persoonlijk. Het gaat om het beschermen van onze sport." Dat hij daardoor niet altijd even geliefd is bij de fans van het Oostenrijkse blikjesbedrijf, dat deert hem niet: "Ik realiseer me dat dit niet altijd populair zal zijn, of vrienden zal maken met iedereen in de pitstraat, maar zolang ik vrienden ben met McLaren, onze fans, onze partners, is dat het belangrijkste voor mij."

