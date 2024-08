Onlangs maakte wat fans zich op social media zorgen over de relatie tussen Max Verstappen en Kelly Piquet. De drievoudig kampioen was namelijk afwezig bij de bruiloft van schoonzus Julia. Toch blijkt er enkele dagen daarna niets aan de hand te zijn, want het duo deelt namelijk de vakantiekiekjes.

Voor Verstappen was de zomerstop, die afgelopen week begon een welkome pauze. Zo bevindt Red Bull Racing zich niet in de beste positie, want de laatste overwinning werd in Spanje behaald. De RB20 is niet meer de snelste wagen en Verstappen moet zijn stuurmanskunsten inzetten om de voorsprong op nummer twee - Lando Norris - te laten verdampen. Voordat de Limburger weer aan de slag gaat om titel nummer vier binnen te hengelen, is het tijd voor de zomerstop en daar geniet hij van samen met vriendin Piquet.

Vakantiekiekjes

Het duo geniet van de zomerzon en daar is de dochter van Piquet ook onderdeel van.

