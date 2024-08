Explosie op de Nürburgring met 22 gewonden, Verstappen onthult mogelijke pensioenreden | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel het zomerstop is, komt er hier en daar nog wat nieuws naar buiten. Zo was er een explosie op de Nürburgring tijdens de voorbereiding op de zes-uursrace. Max Verstappen onthult dat de reden voor hem zou zijn om vervroegd met pensioen te gaan en Robert Doornbos wijst naar de organisatie van de Grand Prix van Nederland, die de toon heeft gezet voor de andere organisatoren. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 3 augustus.

Zesuursrace op de Nürburgring gaat door ondanks explosie met 22 gewonden

Tijdens de voorbereiding op de zes-uursrace op de Nürburgring is het vrijdagavond helemaal misgegaan. Zo explodeerde er een persluchtcilinder waarbij 22 mensen uiteindelijk gewond zijn geraakt. De race zelf, die om 12:00 uur van start ging, ging ondanks het incident en na overleg tussen de teambazen, organisatie en de coureurs, uiteindelijk gewoon door. Alles lezen over de explosie die op de Nürburgring heeft plaatsgevonden? Klik hier!

Verstappen onder de indruk van Red Bull-junior Hadjar

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen vindt dat Red Bull Racing met Isack Hadjar weer een groeibriljantje voor de toekomst binnen de renstal heeft. De Franse coureur leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en kan ook rekenen op de complimenten van Christian Horner. "Ik zie hem hier en daar komen met het team. Hij heeft een paar keer in de auto gereden en hij heeft het geweldig gedaan", opent Verstappen bij Auto Moto. Het hele artikel lezen over de reactie van Verstappen op Hadjar? Klik hier!

Doornbos trots op organisatie Dutch GP: "Hebben andere promotors echt wakker geschud"

Volgens Robert Doornbos heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix voor een blijvende impact op de Formule 1 gezorgd. De toekomst van de race in Zandvoort is na 2025 hoogst onzeker, maar dat een Grand Prix-weekend tegenwoordig meer dan alleen een racefestijn is, is toch echt in de Nederlandse badplaats begonnen. "Nederland heeft zich wel op de kaart gezet met hoe zij het Formule 1-weekend behandelen als een soort F1-festival", legt Doornbos in de eerste aflevering van GPFans SIMply Lovely uit. Het hele artikel lezen van Doornbos over de Dutch Grand Prix? Klik hier!

Verstappen wijst naar reden voor eventueel vervroegd pensioen: "Dat gaat je opbreken"

Voor familieman Max Verstappen is de alsmaar groter wordende Formule 1-kalender toch wel een doorn in het oog. De Nederlander geniet uiteraard van zijn tijd in de sport, maar stelt ook dat het vele reizen hem weleens kan gaan opbreken. De 26-jarige Limburger wil namelijk ook gewoon genieten van het leven, zo stelt hij in gesprek Formule1.nl. De hele uitleg van Verstappen lezen? Klik hier!

Piquet schittert in São Paulo en geniet van zwembad bovenop wolkenkrabber

Voor Max Verstappen is de zomerstop dan wel aangebroken, dat geldt nog niet voor vriendin Kelly Piquet, die nog altijd aan het werk is. De Braziliaanse is als model aan het werk en bevindt zich nog niet in de zomerstop. Het hele artikel over de werkzaamheden van Kelly Piquet lezen? Klik hier!

