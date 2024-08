Voor familieman Max Verstappen is de alsmaar groter wordende Formule 1-kalender toch wel een doorn in het oog. De Nederlander geniet uiteraard van zijn tijd in de sport, maar stelt ook dat het vele reizen hem weleens kan gaan opbreken. De 26-jarige Limburger wil namelijk ook gewoon genieten van het leven, zo stelt hij in gesprek Formule1.nl.

Verstappen is in 2024 begonnen aan zijn tiende jaar binnen de Formule 1. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in 2015 bij Toro Rosso. De Formule 1-kalender is vanaf die periode alleen maar voller geworden en hoewel het nu allemaal nog past, benadrukt Verstappen dit een reden kan zijn om de sport vaarwel te zeggen. Voorlopig heeft de Nederlander nog wel de volle motivatie en met een contract tot en met 2028 op zak hoeven de fans niet bang te zijn voor een vroegtijdig vertrek.

Vele reizen kan Verstappen opbreken

Hoewel de race in Hongarije misschien anders doet vermoeden, legt Verstappen uit dat druk hem vaak niet deert. "Dat klopt. Maar dat komt ook omdat je ook maar één keer leeft. Natuurlijk is Formule 1 een belangrijk deel daarvan, maar uiteindelijk wil je ook wel een beetje van je leven kunnen genieten, toch? Je bent er maar één keer", vertelt de drievoudig kampioen. Genieten, daarmee doelt Verstappen op tijd spenderen met familie en vrienden, iets waar binnen de koningsklasse maar weinig tijd voor is. "Door buiten de Formule 1 om natuurlijk tijd door te brengen met je vrienden en familie. Gewoon, leuke dingen doen. Op dit moment lukt dat natuurlijk niet zo vaak zoals ik zou willen, want je bent veel onderweg voor het racen. Dat is nu onderdeel van de sport." De 26-jarige coureur stelt dan ook dat een wereldtitel fijn is, maar dat dit niet zaligmakend is voor een langer verblijf. "Maar dat [reizen red.] gaat je op een gegeven moment wel opbreken als je, ja, kijkt naar de kwaliteit van het leven. Uiteindelijk maken resultaten dan natuurlijk ook niet meer zo heel veel uit over je beslissing", aldus Verstappen.

