Het is nog altijd de vraag wie er volgend seizoen naast Nico Hülkenberg zal plaatsnemen om de kleuren van Sauber/Audi te verdedigen. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu vullen nu nog de stoeltjes in, maar alles lijkt erop te wijzen dat het team toch voor vers bloed gaat. Formu1a.uno heeft begrepen dat Mattia Binotto erg gecharmeerd is van Gabriel Bortoleto en die zou hoog op het lijstje staan.

Daar waar silly season vorig jaar nog wat gezapig was, want elke coureur die het 2023-seizoen eindigde, startte ook aan het begin van 2024, is de transfermarkt momenteel volop bezig. Het mag dan wel de zomerstop binnen de koningsklasse zijn, toch worden er spijkers met koppen geslagen. Audi kondigde donderdag aan dat Jonathan Wheatley naast Binotto zal plaatsnemen bij de renstal om de lijnen uit te zetten en voor het zitje naast Hülkenberg lijkt nu ook iemand te zijn gevonden.

Groeibriljant Bortoleto?

Lange tijd wilde Audi Carlos Sainz binnenhengelen, maar die heeft maandag zijn ja-woord aan Williams gegeven. Hülkenberg is inmiddels al wel bevestigd voor volgend jaar en de Braziliaanse Bortoleto zou hem weleens kunnen gaan vergezellen. De 19-jarige coureur laat namelijk mooie dingen zien in het Formule 2-kampioenschap, waarbij hij in zijn eerst jaar en na twintig rondes op tweede plek staat in het klassement achter leider Isack Hadjar. Daarnaast wist Bortoleto vorig jaar, in zijn debuutseizoen, direct de titel te pakken in de Formule 3.

Breken met McLaren Academy

Hoewel Audi interesse heeft in Bortoleto, is de Braziliaan momenteel nog wel onderdeel van de McLaren Academy. Buiten zijn verrichtingen in het Formule 2-kampioenschap om, verlegt hij veel werk achter de schermen bij het team uit Woking. Daar helpt hij het Formule 1-team met zijn simulatiesessies. Bortoleto zal bij concrete interesse van Audi dus moeten gaan breken met McLaren. Audi heeft volgens het medium ook Robert Schwartzman op de korrel, een langer verblijf van Bottas wordt ook niet uitgesloten en ook wordt er nagedacht over Daniel Ricciardo.

