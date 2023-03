Verstappen kritisch na pole, Wolff geeft hoop op achtste titel Hamilton niet op | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 4 maart 2023 22:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft de pole position gepakt voor de Formule 1-seizoensopener in Bahrein. Toch heeft hij een hoop kritiekpuntjes die verbeterd moeten worden richting de volgende race. Hij is totaal niet te spreken over de manier waarop de Red Bull functioneert. Ook horen we hoe de zaterdagen van Fernando Alonso, die een droomresultaat behaalde, en van Nyck de Vries, die het moet doen met de negentiende positie, verliepen. De FIA heeft ondertussen een regel verduidelijkt omtrent de lijn bij de uitgang van de pitstraat. Ook heeft de FIA de regenbooghelm van Lewis Hamilton toegelaten voor de Grand Prix van Bahrein, ondanks dat de Brit geen goedkeuring heeft gevraagd voor wat de organisatie beschouwd als een politiek statement. Christian Horner geeft een update over de mogelijke verkoop van AlphaTauri en Toto Wolff is duidelijk dat hij de hoop op een achtste titel voor Hamilton nog niet op wil geven.

FIA scherpt regels omtrent uitgang pitstraat aan na controversie in Monaco

De Formule 1 is de laatste tijd bezig met het verduidelijken van regels waar discussie of onduidelijkheid over is gekomen na bepaalde incidenten vorig jaar. Dit keer heeft de FIA besloten de regels omtrent de uitgang van de pitstraat aan te scherpen. Dit doet de FIA naar aanleiding van het moment met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Monaco vorig jaar. Tijdens de race, die gewonnen werd door Sergio Pérez, kwam Verstappen bij de uitgang van de pitstraat enorm dicht in de buurt van de gele lijn. Dit is een lijn die de coureurs niet mogen overschrijden. Ferrari zag dit en besloot het na de race aan te vechten, maar kreeg geen gelijk. Verstappen raakte de lijn met zijn auto wel degelijk, maar kreeg daar toch geen penalty voor. Volgens de FIA was de auto niet 'over' de lijn gegaan. Het was vervolgens onduidelijk voor veel teams en coureurs wanneer de auto nou volgens de regels op of over de lijn van de uitgang van de pitstraat was. Meer lezen? Klik hier!

'FIA staat statement op helm Hamilton toe ondanks nieuwe strenge regels'

Lewis Hamilton heeft dit weekend al een paar keer in de schijnwerpers gestaan. Vandaag was dit niet anders. Dit keer gaat het om een statement op de helm van de Brit, zichtbaar tijdens de eerste twee vrije trainingen in Bahrein. Volgens Autosport heeft de FIA het statement van Hamilton goedgekeurd. Het gaat om een regenboog op de lichtgroene helm van de Brit. Volgens de nieuwe reglementen zou elke coureur bij het willen uitvoeren van een politiek statement goedkeuring moeten vragen bij de FIA, dat dit jaar strenger let op politieke statements van de coureurs tijdens en rondom een raceweekend. In dit geval hoeft Hamilton dit niet te doen. Meer lezen? Klik hier!

Horner over geruchten verkoop AlphaTauri: "Gaat niks gebeuren op dit moment"

Christian Horner heeft gereageerd op de geruchten die vorige week rondom de testdagen in Bahrein naar buiten kwamen omtrent een mogelijke verkoop van AlphaTauri door Red Bull Racing. "Natuurlijk is het uiteindelijk aan de aandeelhouders en zij hebben zich altijd volledig gecommitteerd aan deze constructie. Het is soms best vermakelijk om te zien hoe dit soort dingen een eigen leven leiden. Voor zover ik weet staan er geen veranderingen in de planning," zo liet de Brit weten tegenover Motorsport.com. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen kritisch op Red Bull na onverwachte pole: "We moeten dingen oplossen"

Max Verstappen is na afloop van de eerste kwalificatie van het seizoen nog totaal niet te spreken over de manier waarop de Red Bull functioneert. De Nederlander pakte weliswaar pole position in Bahrein, maar heeft een hoop kritiekpuntjes die verbeterd moeten worden richting de volgende race. "Het was beter dan ik verwacht had eigenlijk na al die problemen die ik tot nu toe had in het weekend. We kregen geen goede balans. In de kwalificatie kwam het redelijk bij elkaar. Er zijn een paar dingen die we voor volgend weekend moeten oplossen", foetert Verstappen voor de camera van Viaplay. Meer lezen? Klik hier!

Wolff vastberaden over achtste titel Hamilton: "Al moet ik hem zelf over het circuit duwen"

Het team van Mercedes heeft na de eerste kwalificatie van het seizoen een beter idee van waar men staat in de pikorde. Voorlopig lijkt het er niet op dat Lewis Hamilton dit jaar mee kan gaan strijden voor zijn felbegeerde achtste titel, maar Toto Wolff is verre van bereid om op te geven wat betreft de droom van zijn coureur. "Al moet ik hem zelf over het circuit duwen om zijn achtste wereldtitel te halen. Ik doe alles wat nodig is om dat te bereiken." Wolff krijgt de vraag van Sky Sports wat er op dit moment in Hamilton zijn hoofd omgaat. "Hij zit absoluut op één lijn met de rest van het team", stelt de teambaas. Meer lezen? Klik hier!

Top vijf droomresultaat voor Alonso: "Toen ik bij Aston Martin tekende, zag het er slecht uit"

Fernando Alonso heeft zich uitstekend gekwalificeerd voor zijn eerste race met Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zal de Grand Prix van Bahrein vanaf de vijfde positie aanvangen morgen. "Het ging echt heel goed eerlijk gezegd," vertelde Alonso na afloop van de kwalificatie. "Tijdens VT1 wilden we nog niet geloven hoe goed het ging, maar ik hoopte dat die rondetijden wel de werkelijkheid waren. Ik moest mezelf wel even knijpen, want toen ik maanden geleden tekende bij Aston Martin zag het er slecht uit en op de resultaten van de wintertest moet je niet vertrouwen." Meer lezen? Klik hier!

De Vries teleurgesteld met negentiende positie: "Uiteraard had ik hier niet op gehoopt"

Nyck de Vries heeft zich als negentiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Bahrein. Het lukte hem niet om naar Q2 te gaan in zijn eerste raceweekend voor AlphaTauri. Na afloop van de kwalificatie legde hij uit waarom. "Uiteraard had ik hier niet op gehoopt," vertelde De Vries tegenover Viaplay na afloop van Q1. "Het doel is altijd om zo ver mogelijk naar voren te kwalificeren. Op zich was ik vrij oké met mijn eerste en tweede run, maar in de laatste run kon ik de stap niet maken. In het begin van de ronde verloor ik de achterkant bij het uitkomen van de eerste bocht. Ik denk dat de achterbanden net niet warm genoeg waren. We waren net niet snel genoeg om beter te kwalificeren." Meer lezen? Klik hier!

