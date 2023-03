Vincent Bruins

Zaterdag 4 maart 2023 19:36 - Laatste update: 19:52

Fernando Alonso heeft zich uitstekend gekwalificeerd voor zijn eerste race met Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zal de Grand Prix van Bahrein vanaf de vijfde positie aanvangen morgen.

Alonso kon vandaag de Red Bulls en de Ferrari's uitdagen in het gevecht om de pole position. Hij werd vierde in Q1, een positie voor teamgenoot Lance Stroll, en in Q2 was hij nog geen vier tiende van een seconde langzamer dan Charles Leclerc. In Q3 werd de Spanjaard vijfde achter Verstappen, Pérez, Leclerc en Sainz. Stroll pakte de achtste positie in de kwalificatie op Bahrain International Circuit.

Artikel gaat verder onder video

Top vijf is bijna een droom

"Het ging echt heel goed eerlijk gezegd," vertelde Alonso na afloop van de kwalificatie. "Tijdens VT1 wilden we nog niet geloven hoe goed het ging, maar ik hoopte dat die rondetijden wel de werkelijkheid waren. In de kwalificatie misten we net die halve seconde om te strijden voor de pole position. Onze verwachtingen klopten uiteindelijk dus wel dat we als vijfde of zesde zouden eindigen. Ik moest mezelf wel even knijpen, want toen ik maanden geleden tekende bij Aston Martin zag het er slecht uit en op de resultaten van de wintertest moet je niet vertrouwen. Maar in de top vijf eindigen in de eerste kwalificatie is bijna een droom."

OOK INTERESSANT: Pérez denkt dat RB19 zondag nog sneller is: "Hebben nu meer een auto voor de race"

Racepace kracht van AMR23

"De auto is de basis, het begin van dit project," legt de 41-jarige uit over de AMR23. "Als ik met de engineers praat, vertellen ze me dat er nog belangrijke dingen gaan komen, ontwikkelingen voor de volgende races en dat laat zien hoe hongerig het team is om succesvol te worden. We gaan zien wat er morgen gebeurt. De racepace is de kracht van deze auto en als ik uit de top vijf val, zal ik hopelijk in het gevecht blijven voor goede punten en als er iets vooraan gebeurt, dan ben ik dichtbij het podium."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.