Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 17:25 - Laatste update: 17:32

Sergio Pérez stelde na de kwalificatie op zaterdag dat het lang geleden was dat hij zo'n spannende kwalificatie heeft meegemaakt. De Mexicaan zou achter Max Verstappen genoegen moeten nemen met P2.

Na afloop sprak Sergio Pérez met David Coulthard over het verloop van de kwalificatie en de spanning gedurende de sessie. "Het was erg spannend. Ik kan mij niet de laatste keer herinneren dat het zo spannend was gedurende de kwalificatie, vanaf Q1 naar de slotfase van Q3. De gaten waren echt klein en je kon geen fouten maken. Ik was niet helemaal comfortabel met de balans van de auto. Ik denk dat je altijd een tiende kunt verbeteren per rondje, maar de start is voor het team prima."

Race van zondag

Toch denkt Pérez dat de auto vooral op zondag erg sterk gaat zijn. "We hebben besloten ons veel meer voor te bereiden op de zondag. Op dit moment is onze auto beter geschikt voor de zondag. We hebben wat veranderingen moeten doen aan de balans die niet optimaal waren voor de kwalificatie, maar hopelijk gaan we zondag beloond worden en hebben we een sterke auto tijdens de race." Beide auto's van Red Bull starten zondag om 16:00 uur vanaf de eerste startrij.

FRONT ROW LOCKOUT FOR THE #BAHRAINGP 🔒🇧🇭 pic.twitter.com/0kctApnGCV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 4, 2023

