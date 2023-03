Verstappen na spectaculaire kwalificatie op pole position voor GP van Bahrein

Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 17:13 - Laatste update: 19:18

Max Verstappen heeft zaterdagmiddag in Bahrein pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander bleef Sergio Pérez en Charles Leclerc voor tijdens de kwalificatie en zal daardoor zondag vanaf P1 van start gaan tijdens de openingsrace van het seizoen.

De opbouw naar de eerste kwalificatie van 2023 was lang, maar de spanning was dankzij de testdagen en de vrije trainingen in Bahrein wel flink opgelopen. Naast Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes liet een vierde team zien zich in de strijd om pole position te kunnen mengen in Bahrein: Aston Martin. Fernando Alonso eindigde tijdens twee van de drie vrije trainingen bovenaan, terwijl ook Lance Stroll gedurende het weekend sneller werd. Samen met de achttien andere coureurs begonnen ze om klokslag 16:00 uur Nederlandse tijd aan de eerste kwalificatie van 2023. Met droge en warme omstandigheden en flink wat wind zouden de coureurs onder de lichten van het circuit in Sakhir in ieder geval weinig last hebben van het weer.

De Vries niet door naar Q2

Nyck de Vries was de eerste coureur die tijdens de eerste kwalificatiesessie naar buiten ging, samen met Yuki Tsunoda, Charles Leclerc en Carlos Sainz. De rest zou snel volgen. Binnen vijf minuten was er echter al een rode vlag, omdat er een stuk van de auto van Leclerc op de baan terecht was gekomen. Toen de sessie weer begon, waren er nog dertien minuten te gaan. Na de eerste run in Q1 was het Sainz die op P1 stond, voor George Russell en Leclerc. De top vijf zat binnen 0.3 seconden van elkaar.

🚩 RED FLAG 🚩



The Q1 action is halted after just a few minutes



Charles Leclerc's first timed lap doesn't go to plan, with two small pieces of bodywork coming off his car#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/A2RLui0l2X — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Toen begonnen de tweede en belangrijke runs om in Q2 te komen. Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Lando Norris, Logan Sargeant en Lance Stroll (lap time werd verwijderd) stonden in de gevarenzone met nog vijf minuten te gaan. Iedereen behalve Sainz ging vervolgens in de slotfase weer naar buiten voor een tweede run. Na de tweede runs waren het onder meer Norris (P15) en Lewis Hamilton (P13) die net goed wegkwamen. Logan Sargeant (P16), Kevin Magnusen (P17), Oscar Piastri (P18), De Vries (P19) en Pierre Gasly (P20) waren de afvallers. Norris eindigde op P15, maar had dezelfde tijd als Sargeant. Norris ging door naar Q2 omdat hij zijn tijd eerder reed. Gasly stond op P17, maar zijn lap time werd verwijderd. Daardoor zakte hij alsnog naar P20, achter De Vries. Tijdens Q1 zat er maar 1.128 seconden tussen P1 en P20.

🏁 ELIMINATED IN Q1 🏁



Sargeant

Gasly

Magnussen

Piastri

De Vries (📸)#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rVYPmqQ4th — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Norris klaar na Q2

Tijdens Q2 ging Hülkenberg als eerste naar buiten, gevolg door de rest van het veld. Alleen Alexander Albon besloot niet mee te doen aan de eerste run. Na deze eerste run, waarin een paar coureurs op gebruikte softs reden, was het Verstappen die met een 1.30.503 op P1 stond. Teamgenoot Pérez stond op P2, Hamilton op P3. Zhou Guanyu, Stroll, Esteban Ocon, Tsunoda en Albon stonden met nog zes minuten te gaan in de gevarenzone.

Verstappen smashes a 1:30.503 lap out of the park to to go top of the pile in Q2 ⚾️



He's followed by Perez, Hamilton, Russell and Alonso#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vxSLDTjAJ1 — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Albon ging vervolgens, toen iedereen binnen stond, in zijn eentje de baan op. Tussen de eerste en de tweede run van de andere coureurs besloot Albon de baan op te gaan. Hij maakte echter een foutje terwijl hij alleen op de baan was, waardoor hij weer naar binnen ging zonder tijd. De coureur van Williams bleek geen tijd meer te hebben om naar buiten te gaan voor een tweede run. Vervolgens kwam met nog drie minuten te gaan iedereen behalve Verstappen, Pérez en Albon naar buiten in een poging Q3 te halen. Vooral Lance Stroll (P10) zou uiteindelijk goed wegkomen en net Q3 halen. Norris (P11), Bottas (P12), Zhou (P13), Tsunoda (P14) en Albon (P15) werden in Q2 uitgeschakeld. Leclerc zou tijdens Q2 op P1 eindigen met een 1.30.282, voor Verstappen en Russell. Hamilton, Sainz, Alonso, Pérez, Hülkenberg, Ocon en Stroll zouden een paar minuten later mee gaan doen aan Q3.

Red Bull P1 en P2 in Q3

In Q3 gingen Verstappen, Pérez, Leclerc en Sainz als eerste naar buiten, gevolg door Stroll. De overige vijf coureurs besloten een paar minuten later te beginnen aan hun eerste run. Toen deze coureurs hun eerste run hadden gedaan, kwamen Russell, Hamilton, Alonso en Hülkenberg naar buiten. Alleen Ocon deed niet mee aan de eerste run. Ondertussen had Verstappen een 1.29.897 gereden, waardoor hij op P1 stond voor Leclerc en Pérez. De coureurs die hun eerste run wat later deden, kwamen niet in de buurt van de tijd van Verstappen. Alonso kwam op P4 terecht, Russell P5. Toen was het tijd voor de laatste drie minuten van de sessie en de laatste poging van alle coureurs om pole position te veroveren.

Leclerc bleek echter niet deel te nemen aan de laatste drie minuten, want hij ging niet naar buiten. De rest was buiten om nog een laatste poging te wagen. Naast Leclerc kregen ook Alonso, Russell, Hamilton en Hülkenberg geen kans meer om hun tijd in de slotfase te verbeteren, waardoor alleen Verstappen, Pérez, Sainz en Ocon hun tijd nog konden verbeteren. Uiteindelijk was het Verstappen die pole position veroverde met een 1.29.708, voor Pérez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Ocon en Hülkenberg.

