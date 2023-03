Brian Van Hinthum

Zaterdag 4 maart 2023 18:18 - Laatste update: 18:28

Max Verstappen is na afloop van de eerste kwalificatie van het seizoen nog totaal niet te spreken over de manier waarop de Red Bull functioneert. De Nederlander pakte weliswaar pole position in Bahrein, maar heeft een hoop kritiekpuntjes die verbeterd moeten worden richting de volgende race.

Verstappen kwam weliswaar met een goed gevoel uit de wintertests van Bahrein, maar na de eerste trainingen in het Grand Prix-weekend klonken er toch de nodige negatieve geluiden uit de mond van de regerend wereldkampioen. Zo zou er onder meer geen balans te vinden zijn in de RB19 tijdens de trainingen op de vrijdag. Ook op zaterdag klaagde hij tijdens de trainingen meermaals over een gebrek aan grip en dus was het allemaal zeker niet perfect richting de kwalificatie van later op de dag.

Artikel gaat verder onder video

Kritische Verstappen

Tóch wist Verstappen knap beslag te leggen op de eerste pole position van het seizoen. Desondanks verschijnt de Nederlander verre van tevreden voor de camera van Viaplay. "Het was beter dan ik verwacht had eigenlijk na al die problemen die ik tot nu toe had in het weekend. We kregen geen goede balans. In de kwalificatie kwam het redelijk bij elkaar. Er zijn een paar dingen die we voor volgend weekend moeten oplossen", foetert Verstappen.

Lukte het ineens allemaal wel?

Hij krijgt de vraag wat er dan beter moet. "Dingen die op de twee auto’s zitten die niet helemaal overeenkomen met elkaar, terwijl het hetzelfde onderdeel moet zijn. Dat zijn van die dingetjes waar we wel naar moeten kijken." De Nederlander krijgt de vraag waarom het dan ineens tijdens de kwalificatie toch allemaal wél lukt. "Ik denk niet dat het nu wel ineens heel erg lukt. Uiteindelijk probeer je er het beste van te maken. De balans was iets beter dan de afgelopen sessies, maar het is nog steeds niet hoe ik het wil hebben. Er zit zeker nog wel wat marge in", besluit hij.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.