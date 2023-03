Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 11:11 - Laatste update: 11:25

Lewis Hamilton heeft dit weekend al een paar keer in de schijnwerpers gestaan. Op zaterdag is dit niet anders. Dit keer gaat het om een statement op de helm van de Brit, zichtbaar tijdens de eerste twee vrije trainingen in Bahrein.

Volgens Autosport heeft de FIA het statement van Hamilton goedgekeurd. Het gaat om een regenboog op de lichtgroene helm van de Brit, die in 2023 op jacht gaat naar zijn achtste wereldkampioenschap. Volgens de nieuwe reglementen zou elke coureur bij het willen uitvoeren van een politiek statement goedkeuring moeten vragen bij de FIA, dat dit jaar strenger let op politieke statements van de coureurs tijdens en rondom een raceweekend. In dit geval hoeft Hamilton dit niet te doen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur over bewegende achtervleugel Ferrari: "Komen terug met dit concept"

FIA keurt statement Hamilton goed

De FIA heeft namelijk zelf een programma dat zich focust op diversiteit in de sport en de wereld, iets waar ook Hamilton zich al jaren voor inzet. De regenboog op de helm van de Brit wordt mede daardoor gewoon goedgekeurd, zonder dat Hamilton hier goedkeuring voor hoeft te vragen. Daardoor zullen we de Brit op zaterdag en zondag ook zien rijden met een regenboog op zijn helm ter ondersteuning van zijn boodschap rondom diversiteit. Hamilton liet donderdag al weten dat hij wel iets in gedachten had, en dat de F1-wereld 'wel zou zien' wat hij zou doen. "Je kent me", sloot hij af. Dit lijkt het statement te zijn.

Sieraden

Naast de hele situatie omtrent de helm van de Brit moest Hamilton zich vrijdag ook al melden bij de stewards. De FIA bracht vrijdag een document naar buiten waaruit bleek dat Hamilton als enige coureur dit weekend niet voldeed aan de regels en verplichtingen omtrent sieraden. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich hier vervolgens voor verantwoorden, omdat Mercedes zijn naam niet had doorgegeven en die van George Russell wel. De FIA maakte in verloop van de dag bekend dat Hamilton uitgezonderd werd van de regel, vanwege een medisch rapport dat geleverd werd door Hamilton en zijn team. Het ging hierbij om de neuspiercing. Het zou namelijk gevaarlijk zijn om de piercing meerdere malen in en uit de neus te halen, wat serieuze gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid van de neus. Dit was voor de FIA genoeg reden om een uitzondering te maken voor Hamilton. Dit doet het autosportorgaan dit weekend dus ook met betrekking tot de helm van de Brit. Hieronder zie je de helm die ter discussie staat.