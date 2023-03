Lars Leeftink

De bewegende achtervleugel van Ferrari zorgde voor veel gespreksstof tijdens de vrijdag in Bahrein. De concurrentie gaat de achtervleugel dit weekend niet meer in actie zien, maar volgens Frederic Vasseur gaat Ferrari de vleugel nog niet in de prullenbak gooien. Ferrari gaat het belangrijke onderdeel van de auto verder ontwikkelen.

De beelden van de wiebelende SF-23 deden veel wenkbrauwen op vrijdag fronsen tijdens de eerste vrije training, zelfs bij Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dit deed veel analisten al denken dat het niet de bedoeling was dat de achtervleugel zo bewoog, en dit blijkt inderdaad ook het geval te zijn. Toch is er wel degelijk over nagedacht door de Italiaanse renstal. De uitvoering bleek alleen nog niet zo succesvol te zijn.

Vasseur over Ferrari's wiebelende vleugel

In een interview na afloop van de sessie vertelde Vasseur, teambaas van Ferrari, aan Sky Sports dat we de achtervleugel dit weekend niet meer zullen zien. De Italiaanse renstal geeft echter ook aan dat de vleugel niet definitief in de prullenbak wordt gegooid. "Het is een testvleugel die we vorige week niet konden testen. We wilden het vanmorgen [vrijdag] testen, maar het ging niet zo positief. We zullen er dit weekend niet meer mee racen, maar we komen wel snel terug met dit concept." Leclerc eindigde op P5 tijdens de eerste training en daarna P4 tijdens VT2, net geen halve seconde achter de Aston Martin van Fernando Alonso.

Pikorde

Vasseur was verder terughoudend over waar hij denkt dat Ferrari staat in de pikorde richting de kwalificatie op zaterdag, en wees er snel op dat er geen kampioenschappen worden gewonnen in maart. "Het is moeilijk te zeggen na VT1 en dan moet je in gedachten houden dat het 's avonds een ander circuit is. Zaterdag/zondag zal het ook veel kouder zijn met totaal andere omstandigheden. Het maakt verder niet uit wat het resultaat van de eerste race is, het is niet het einde van het kampioenschap. Vorig jaar was daar een goed voorbeeld van. We moeten gefocust blijven, de auto blijven ontwikkelen, blijven pushen en het wordt zeker een lang kampioenschap."

Vasseur wil winnen

Vasseur werd gevraagd of zijn warme persoonlijkheid en gemoedelijke karakter in de paddock kan werken in een omgeving als Ferrari, waar de druk intens is en onmiddellijk resultaten worden verwacht. Hij grapte: "Je moet overleggen met je collega's. Twee van je collega's hebben me gezegd dat ik heel hard ben. De houding die je kunt hebben tegenover mensen heeft niets te maken met de beslissing die je neemt. Ik denk dat het belangrijk is voor het team om in een goede sfeer te werken, maar uiteindelijk is de motivatie de prestatie en niets anders."

