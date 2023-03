Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 15:25

Christian Horner heeft gereageerd op de geruchten die vorige week rondom de testdagen in Bahrein naar buiten kwamen omtrent een mogelijke verkoop van AlphaTauri door Red Bull Racing.

Tijdens de testdagen kwam Auto, Motor und Sport naar buiten met het gerucht dat Red Bull twee opties had wat betreft de toekomst van het zusterteam. AlphaTauri zou de fabriek naar Groot-Brittannië moeten verplaatsen, of het team zou verkocht moeten worden om kosten te besparen. Onder meer Andretti zou dan een kanshebber zijn om het team over te nemen, samen met nog twee andere partijen. Dit zou Red Bull overwegen omdat AlphaTauri niet presteert naar de kosten die het team maakt en ze momenteel eerder geld kosten dan dat ze geld opleveren.

Horner kan niks met geruchten

Tegenover Motorsport.com zegt Horner, teambaas van Red Bull Racing, dat er niets waar is van de geruchten omtrent een mogelijke verkoop van AlphaTauri. De Brit komt met nieuwe informatie. "We weten allemaal dat er flink gespeculeerd werd in de paddock. Natuurlijk is het uiteindelijk aan de aandeelhouders en zij hebben zich altijd volledig gecommitteerd aan deze constructie. Het is soms best vermakelijk om te zien hoe dit soort dingen een eigen leven leiden. Voor zover ik weet staan er geen veranderingen in de planning. We hebben een samenwerking met AlphaTauri, we leveren verschillende onderdelen. We delen de windtunnel, bijvoorbeeld. Er staat niets te gebeuren op dit moment." Hiermee sluit hij zich aan bij de woorden van een woordvoerder van Red Bull en AlphaTauri-teambaas Franz Tost eerder deze week en afgelopen weekend.

2023

In 2023 zal zowel Red Bull als AlphaTauri hopen dat het team wat meer mee kan doen in het middenveld. Tot nu toe heeft AlphaTauri tijdens de testdagen en de eerste drie vrije trainingen veel kilometers gemaakt en lijkt het betrouwbaar te zijn, maar qua snelheid mist het team nog veel. Nyck de Vries liet dit weekend al weten dat de baan niet echt bij de AT04 past, iets wat ook terug te zien is in de uitslagen tijdens de trainingen. AlphaTauri lijkt samen met Williams in ieder geval dit weekend de achterhoede te gaan vormen.

