Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 14:05 - Laatste update: 14:05

Helmut Marko is van mening dat Lewis Hamilton, de grote rivaal van Max Verstappen tijdens het historische seizoen 2021, zijn enige voordeel op de Nederlander sinds het seizoen 2022 is kwijtgeraakt.

Tegenover De Telegraaf reageert Marko verrast als hij hoort dat Verstappen al aan zijn negende seizoen in de Formule 1 gaat beginnen. "Is dit Max zijn negende seizoen in de Formule 1? Het voelt voor mij als de dag van gisteren dat we elkaar voor het eerst ontmoetten. Hoeveel races heeft hij al gereden? Het aantal overwinningen weet ik uit mijn hoofd. En het aantal kampioenschappen gaat ook nog wel.” De Grand Prix van Bahrein wordt de 164ste race van Verstappen in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos toont beelden van verhuiswagen die tegen zijn Lamborghini rijdt

Geen voordeel meer voor Hamilton

Marko erkent ook dat Verstappen in 2022 nog beter is geworden, waardoor het enige voordeel wat Hamilton had op Verstappen volgens de Oostenrijker ook is verdwenen. "Vorig jaar heeft hij weer een volgende stap gezet, vind ik. Dat hij heel snel is, wisten we allemaal al wel. Maar wat het managen van zijn banden betreft, is hij nog een stuk beter geworden. Lewis Hamilton had door zijn ervaring eerder misschien nog een voordeel, maar Max staat ook op dat onderdeel nu aan de top. Hij heeft veel vertrouwen, kent zijn eigen kwaliteiten en zijn technische feedback naar de engineers toe is heel duidelijk en precies. Ik denk dat we nog niet alles hebben gezien van Max.”

2023

In 2023 zal het doel niet anders zijn dan in 2022. Het team zal beide kampioenschappen willen winnen, en op basis van de testdagen start het als favoriet aan het nieuwe seizoen. Ferrari en Mercedes werden gezien als grootste uitdagers, maar vooral Mercedes is net zoals tijdens het begin van het seizoen 2022 nog zoekende naar balans en snelheid. Aston Martin ziet er daarentegen goed uit tijdens zowel de kwalificatie runs als de long runs, waardoor het team onder meer door Marko, Adrian Newey en Verstappen al is genoemd als team om in de gaten te houden. Of dit zich ook gaat vertalen in resultaten voor Fernando Alonso en zijn team, zal vanaf zaterdag blijken.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.