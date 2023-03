Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 12:04 - Laatste update: 12:06

Ook Robert Doornbos heeft als analist een tijdje winterstop gehad, maar is nu het seizoen in de Formule 1 begonnen is ook weer terug te vinden in het Formule 1 Race Café van Ziggo Sport. Daar moest hij echter eerst wat pijnlijke beelden laten zien.

Op de beelden die de voormalig F1-coureur laat zien wordt duidelijk dat zijn Lamborghini nogal wat schade heeft opgelopen door een verhuiswagen. Nadat hij een week geleden bij het Race Café van Ziggo Sport weer was aangesloten voor de eerste aflevering, keerde Doornbos terug naar huis. "We gingen eindelijk op wintersport met de kindjes. Daar waren we al acht weken mee bezig. We gaan erheen, vol enthousiasme. Ik kom aan en ik krijg een belletje van een beveiligingsteam dat meekijkt via de camera thuis. Die zeggen: 'Meneer Doornbos, u heeft een heel klein beetje schade aan uw auto.'" Deze schade bleek echter wat groter dan omschreven, en vooral de manier waarop bleek dus nogal opvallend.

Schade aan Lamborghini Doornbos

Doornbos vervolgt. "Toen vroeg ik of er een spiegeltje vanaf was ofzo. 'Nee, we zullen de beelden wel even doorsturen' zeiden ze toen. Zo begon mijn vakantie." Toen was het moment daar dat de Nederlander de beelden voor het eerst toonde. "Het verhuiswagentje wil effe draaien daar. Van alle auto's die hij kon pakken, pakt hij de Lamborghini die daar staat." Het gaat om materiële schade, maar het was alles behalve een ideale situatie voor Doornbos. Hieronder de beelden van het moment.

